НАСА изстреля в Космоса ракета с три апарата

Ракета Falcon 9 на SpaceX беше изстреляна от военновъздушната база Ванденберг в Калифорния на 1 октомври 2026 г. в 11:32 ч. Тя изведе три малки космически апарата, поддържани от НАСА, като част от търговската мисия Transporter-18. Според агенцията, космическият кораб ще тества нови двигатели, ще изучава прах и радиация в галактиките и ще извършва близко наблюдение на космически обекти.

Изстрелването на ракетата Falcon 9 в Космоса

Първият космически апарат е ASCENT Propulsion Dual Mode CubeSat, управляван от Центъра за космически полети „Маршал“ на НАСА в Хънтсвил, Алабама, заедно с Масачузетския технологичен институт, Технологичния институт на Джорджия и Rubicon Space Systems. Той има два вида двигатели: един химически за маневри с висока мощност и четири електроспрей двигатели за работа с ниска мощност. Горивното гориво на ASCENT е с ниска токсичност, а специфичната му импулсна плътност е с 50% по-висока от тази на хидразина. Мисията е избрана от инициативата за изстрелване на CubeSat през 2024 г.

Вторият е астрофизичният кубсат SPRITE (Supernova Remnants and Proxies for ReIonization Testbed Experiment), който е с размерите на кутия за обувки, приблизително 34 x 23 x 23 см. Той е разработен и ще се експлоатира в Лабораторията по атмосферна и космическа физика в Университета на Колорадо в Боулдър.

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Това е първият астрофизичен CubeSat на НАСА, който открива специфичен диапазон от ултравиолетова светлина, недостъпен за наблюдения от Земята. Чувствителните детектори, специалните огледални покрития и новият дизайн на телескопа, според НАСА, могат да се конкурират с производителността на някои по-големи космически инструменти. В течение на една година SPRITE ще наблюдава региони на образуване на звезди и останки от свръхнови в и около Млечния път, за да разбере как прахът и високоенергийната радиация се движат през галактиките.

Третата мисия е SSPICY (Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability), изпълнявана от Starfish Space на космическия кораб Otter 24C. В рамките на приблизително две години е планирано да се инспектират до четири нефункциониращи американски спътника в ниска околоземна орбита; самите инспекции са планирани да започнат през 2027 г. Космическият кораб ще тества нови двигатели, автономна система за насочване, навигация и управление, въртящ се роботизиран двигател и навигационен софтуер, базиран на компютърно зрение. Той ще събира данни за състоянието на повърхността, геометрията и орбиталните параметри на инспектираните обекти.

Наскоро НАСА обяви началото на проектирането на нов космически телескоп PRIMA, който ще може да надникне по-дълбоко във Вселената от известния телескоп Webb.

Планира се този космически телескоп да бъде изстрелян през 2033 г. Фазата на проектиране и разработване на необходимите технологии вече е започнала.

PRIMA ще изучава Космоса в далечния инфрачервен диапазон на светлината и ще може да надникне по-дълбоко във Вселената от космическия телескоп Webb, който работи в близкия и средния инфрачервен диапазон на светлината.