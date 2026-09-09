Нова хипотеза: Защо не виждаме извънземните

Ново изследване на австрийския учен Сергей Ивлиев предлага оригинално решение на парадокса на Ферми, обяснявайки липсата на доказателства за извънземни цивилизации.

Защо не виждаме извънземните?

Авторът на изследането предполага, че постигането на високо технологично ниво напълно променя характера на космическите изследвания.

Основната идея е концепцията за „тихо разширяване“. След като бъде създадена автономна космическа индустрия с изкуствен интелект, необходимостта от мащабни космически проекти ще изчезне.

Рационалният изкуствен интелект отхвърля биологични мотивации като престиж или завоевания и разглежда разширяването като инструмент за смекчаване на риска. За да избегнат колапса на цивилизацията в една точка от Вселената, системите автоматично инициират процес на диверсификация.

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Вместо гигантски космически кораби, в космоса се изстрелват ултралеки сонди с тегло 10 кг, пътуващи с 1% от скоростта на светлината. Изстрелването на такъв апарат изразходва 4,5 x 10¹³ джаула, малка част от общата енергия на цивилизацията. Тези сонди носят „семена“ – цифрови знания и биологичен материал – за възстановяване на живота от нулата върху обитаеми екзопланети. Самовъзпроизвеждането на сондите е ограничено от съображения за безопасност.

Този подход обяснява липсата на откриваеми техносигнатури. Галактиката може да е населена, но успешните светове са в „тих“ режим. Ако такива сонди отсъстват от нашия регион, това означава, че преходът към космическия етап е критично труден етап, който повечето цивилизации не успяват да преодолеят.

Парадоксът на Ферми е парадокс, формулиран от физика Енрико Ферми през 1950 г., който посочва противоречието между високата вероятност за съществуване на извънземни цивилизации и липсата на доказателства за тях. Уравнението на Дрейк, което оценява броя на извънземните цивилизации, с които бихме могли да осъществим контакт, предполага относително висока вероятност за такава среща въз основа на потенциалния брой планети, подобни на Земята. Логично е тогава да се заключи, че интелигентният живот е възникнал по-рано на планети, по-стари от Земята, и би трябвало вече да се е разпространил във Вселената в достатъчна степен, за да го забележат хората. Въпреки това, не са открити убедителни сигнали от други интелигентни същества, техните космически кораби или други доказателства за тяхното съществуване.

Парадоксът може да се обобщи по следния начин: комбинацията от широко разпространеното убеждение, че във Вселената съществуват значителен брой технологично напреднали цивилизации, с липсата на каквито и да било наблюдения, които да подкрепят това убеждение, е парадоксална и води до заключението, че или нашето разбиране за природата, или нашите наблюдения са непълни и погрешни.

В продължение на десетилетия учените търсят признаци на технологично напреднала извънземна цивилизация. Досега тези търсения са били неуспешни. Авторите на друго изследване, публикувано на сървъра за препринти arXiv, смятат, че може би не сме открили интелигентни извънземни в нашата галактика, защото те са изчезнали отдавна. Но останки от тяхната технология все още биха могли да пътуват през космоса и да се озоват на Луната, пише ScienceAlert.