Христо Янев отговори завоалирано за бъдещето си - има ли шанс да остане в ЦСКА?

Христо Янев избегна директния отговор на въпроса дали има път назад към ЦСКА, след като само ден по-рано обяви, че подава оставка, а тази вечер изведе "червените" до победа над Левски с 4:2 и спечелване на Суперкупата на България. След двубоя треньорът на няколко пъти беше попитан дали триумфът може да промени решението му, но вместо категорично "да" или "не", Янев предпочете да не говори за вчерашното си решение, а за случилото се на терена.

"Аз не съм клубът": Оставя ли Христо Янев "вратичка" за връщане в ЦСКА?

"Дали ще остана в ЦСКА? Вчера казах това, което трябва. Днес мога да говоря само за футбола, който изиграхме. Боли ме много в душата, това е много трудно решение. Както казах и онзи ден, това е решение в полза на клуба и на отбора. Всички тези хора се нуждаят от спокойствие", каза Христо Янев, като избягваше да потвърди, че няма връщане назад.

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"Казах ви това, което трябва да знаете. Позицията на клуба? Аз не съм клубът. Дайте да си говорим за футбол, искате ли. Искам всички фенове да бъдат обединени. Ако има един човек, който не е доволен от моята работа, от моите резултати, от желанието, мотивацията, страданието, което давам на ЦСКА, няма смисъл да съм тук", добави още той.

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