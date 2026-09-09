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Капка по капка, вир става: Кристиано Роналдо вкара гол №979 - заветната граница е близо

09 септември 2026, 23:30 часа 736 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Капка по капка, вир става: Кристиано Роналдо вкара гол №979 - заветната граница е близо

Кристиано Роналдо продължава безмилостното си преследване на границата от 1000 гола в професионалната си кариера. 41-годишната португалска суперзвезда се разписа при победата на Ал-Насър с 2:1 над Абха в шестия кръг на първенството на Саудитска Арабия и вече има 979 попадения. Роналдо отново беше решаващата фигура за своя тим, който записа пети успех от началото на сезона и остана сред лидерите в класирането.

Роналдо се доближи на 21 гола от границата от 1000 гола

Роналдо откри резултата в 22-рата минута, когато засече с глава центриране от корнер на Анжело Габриел. Португалецът насочи топката към мрежата с помощта на десния страничен стълб и даде аванс на домакините. Малко по-късно той беше близо до второ попадение, но вратарят на Абха се намеси.

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Кристиано Роналдо

След почивката Ал-Насър продължи да доминира и в 58-ата минута Абдулелах Ал-Гамди удвои преднината. Домакините обаче допуснаха отпускане в заключителната част и Набил Фекир върна едно попадение за Абха, което направи последните минути по-напрегнати. До нов гол обаче не се стигна. 

С новото попадение Роналдо вече е само на 21 гола от магическата граница от 1000. Португалецът има три гола от началото на настоящия сезон, а Ал-Насър е втори в Саудитската професионална лига с 15 точки – колкото имат и Ал-Хилал и Ал-Кадисия. Тимът на Роналдо отстъпва единствено по голова разлика на Ал-Хилал.

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Любопитното е, че въпреки впечатляващата си статистика Роналдо не попадна сред 30-те номинирани за "Златната топка" през тази година. Това се случи за четвърти пореден път, макар че португалецът помогна на Ал-Насър да спечели шампионската титла в Саудитска Арабия. В същото време сред номинираните попадна дългогодишният му голям съперник Лионел Меси.

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Кристиано Роналдо Ал Насър
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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