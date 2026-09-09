Учени: Извънземният живот може да притежава съзнание, различно от човешкото

Ново изследване предполага, че съзнанието не е непременно свързано с биологията на Земята. То може да възникне в живи същества с напълно различни структури и химичен състав, в това число и в извънземни същества. Изданието SciTechDaily пише за това.

Ново изследване за съзнанието на живите същества във Вселената

Авторите на статията, философите Ерик Швицгебел и Джереми Побр, изследват въпроса дали биологичните условия, които са се развили на Земята, са необходими за съзнанието. Те са на мнение, че няма причина да се смята, че това е необходимо.

Изследователите използват концепцията за „гъвкавост на основата“. Това означава, че определено свойство може да присъства в предмети, изработени от различни материали. Например, чаша може да бъде стъклена, керамична или пластмасова, но все пак да изпълнява една и съща функция. Според авторите, подобен принцип може да се прилага и за съзнанието. То има потенциал да възникне в системи, чиято физическа структура няма прилика с човешкия мозък.

„Възможно е във Вселената да съществуват форми на съзнание, които са по-странни, отколкото можем да си представим“, отбелязва Швицгебел.

Авторите също така обръщат внимание на мащаба на Вселената. Астрономите изчисляват, че частта от Вселената, която може да се наблюдава от човечеството, съдържа приблизително един трилион галактики, а планетите са често срещани. Условията за живот на повечето от тях се различават значително от тези на Земята.

В своето изследване авторите предполагат, че поне 1000 технологично или поведенчески напреднали извънземни цивилизации биха могли да се появят в хода на съществуването на Вселената. Това не е твърдение за тяхното действително съществуване, а по-скоро оценка, използвана от авторите, за да изградят аргумент.

Астробиологията вече разглежда възможността за извънземен живот, базирана на различна химия. Учените изучават алтернативни аминокиселини, разтворители и други химични системи, които потенциално биха могли да поддържат живот.

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Пример за тази възможност е съществото от романа на Анди Уиър „Проектът „Аве Мария“. То има минерална външна обвивка, две кръвоносни системи, кръв на основата на живак, мускули, задвижвани от пара, и кристален мозък. Това е измислен организъм, но демонстрира как животът теоретично би могъл да се различава значително от земния.

Швицгебел и Побр не твърдят, че такива същества съществуват. Техният аргумент е различен: ако животът е способен да се адаптира към голямо разнообразие от условия, няма очевидна причина да се смята, че всички съзнателни организми във Вселената трябва да имат химичен състав и структура, подобни на тези на Земята.

Дори на Земята различните видове имат напълно различни начини за обработка на информация. Октоподите, пчелите и кучетата използват нервни системи, които функционират по различен начин. Следователно авторите предполагат, че еволюцията на други планети може също да е оформила фундаментално различни форми на сложно поведение и съзнание.

Те свързват тази идея с „Коперниковия принцип на съзнанието“. Науката многократно е показвала, че Земята, Слънчевата система и човечеството не заемат уникално централно положение във Вселената. Според изследователите същото може да се отнася и за съзнанието.

Това не означава, че всяко сложно извънземно същество непременно ще притежава съзнание. Авторите просто смятат, че няма достатъчно основания да се ограничи възможността за съзнание до организми, структурирани подобно на тези на Земята.

Изследването засяга и темата за изкуствения интелект. Авторите не твърдят, че съвременните системи с изкуствен интелект вече притежават съзнание. Те обаче признават, че съзнанието може да се появи в изкуствена система в бъдеще, ако подходящата физическа рамка е способна да го поддържа.

Побр смята, че в този момент е невъзможно автоматично да се предположи, че компютърният хардуер може да генерира съзнание. Швицгебел е по-отворен към тази възможност. Според него, ако съзнанието не е обвързано изключително с човешката биология, тогава самият факт, че се използва силиций, не е достатъчно основание за отхвърлянето му.

Той също така отбелязва, че дискусията за съзнанието, свързано с изкуствения интелект, често се фокусира върху това дали силициев компютър може да възпроизведе човешкия мозък. Вместо това, твърди той, въпросът трябва да бъде по-широк: какви системи биха могли да притежават съзнание.

За да пояснят, авторите използват аналогия с полета: орли, колибри, прилепи и насекоми летят, но го правят по различни начини. По подобен начин съзнанието, ако е възможно в различни физически системи, може да приема форми, напълно различни от човешкия опит.