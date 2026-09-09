Астронавти от НАСА отгледаха люти чушки в Космоса

Американски учени от НАСА са отглеждали люти чушки на Международната космическа станция в продължение на повече от четири месеца и забелязали странна особеност в структурата на растенията, съобщава Space Daily.

Какво откриха астронавти от НАСА при отглеждането на люти чушки в космоса?

През юни 2021 г. на станцията бяха доставени 48 обеззаразени семена от чушка Hatch – често срещан полски сорт от долината Рио Гранде в Ню Мексико, а не специално отгледано джудже растение за отглеждане в контейнери. На 12 юли астронавтът Шейн Кимброу засади семената в камера за растеж на растения, която беше приблизително с размерите на голяма микровълнова фурна.

Както показаха резултатите, останали са само четири кълнове – толкова е можела да „изхрани“ камерата, докато плодът узрее напълно. Чушките се самоопрашват, но изискват движение на въздуха. Вентилаторите на кутията се справиха с тази задача, а екипажът също така сам опрашваше цветовете. Поради трудности с поливането и покълването при нулева гравитация, космическите кълнове изоставаха от контролната група на Земята с приблизително две седмици.

Първата реколта е събрана на 29 октомври 2021 г. - седем шушулки, някои червени, някои все още зелени. Астронавтът Марк Ванде Хей е събрал втората реколта на 26 ноември. Общо 26 чушки са добивите от четири растения. Експериментът е продължил 137 дни, което го прави най-дългият в историята на орбиталната станция.

На Земята, дръжката на растението пипер – тънкото стъбло, свързващо цвета с плода, неизменно се огъва надолу под тежестта на собственото си тегло и силата на гравитацията. В орбита нещата са различни: дръжката се оформя идеално прави, тъй като просто няма тежест.

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Ръководителят на експеримента Мат Ромейн от Космическия център „Кенеди“ описа това като пряко следствие от микрогравитацията. Той казва, че това е едно от най-поразителните визуални доказателства за въздействието на космоса върху растителния живот, забележимо само в сравнение с контролните растения на Земята.

Учените обясняват, че правото стъбло не е нито дефект, нито болест. Чушките узрели перфектно и станали червени. Просто при нулева гравитация плодът не тежи, така че растението не е трябвало да огъва стъблото си, за да го поддържа, и то е израснало право.

По време на дегустацията екипажът отбелязал също, че някои от чушките са по-люти от очакваното. Това обаче е само субективно наблюдение: никой не е измервал концентрацията на капсаицин в лабораторията, а реколтата е била твърде малка, за да се направят каквито и да било заключения.

За разлика от листните зеленчуци, чието отглеждане на борда отнема години, чушките са много по-взискателна култура. Растението трябва да цъфти, опрашва, да завързва плодове и да узрее в закрита среда. Според Ромен, това е първият вид, успешно отглеждан в орбита.

Около половината от чушките са били изядени на място, докато останалите са били замразени при -80°C и изпратени обратно на Земята за подробен анализ. Проучване, публикувано в списанието Scientific Reports, потвърждава изключително ниски нива на бактерии и гъбички, без опасни патогени.

НАСА вече е планирала допълнителни експерименти в същата камера – този път с джуджета домати и нови зеленчуци, за да определи точно кои растения могат надеждно да изхранват екипажите по време на дълги междупланетни експедиции.