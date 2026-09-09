"Правителството също дължи отговор за поведението си": "Да, България" с позиция за свалянето от ефир на Георги Ангелов

Обяснението на БНТ за свалянето на Георги Ангелов от ефир потъва в толкова словесна мъгла, че скрива единствения важен отговор: защо е отстранен? Има ли конкретна професионална причина, или откровеното му критично отношение към властта е станало непоносимо? Това питат в позиция от "Да, България" по повод отстраняването от ефир на водещия на предаването "История.БГ".

Ето какво още се казва в позицията:

Ръководството говори за "надграждане" и “обновяване”. Нека тогава обясни какво точно надгражда, като отстранява критичен глас. Зрителите заслужават ясни мотиви и уважение към интелекта им. Административните евфемизми само засилват подозрението за политическа разправа.

Правителството също дължи отговор за поведението си. Иво Христов все по-убедително влиза в ролята на вицепремиер по пропагандата, който раздава оценки на журналистите и задава тон за публичното им заклеймяване. Когато говориш от върха на изпълнителната власт, размаханият пръст има тежест. Ръководствата го виждат. Редакторите го разбират.

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Лошата комуникация на властта избива в гняв срещу работещите в обществените медии. За липсата на убедителни отговори се търси вина у питащите. Така се възпитава автоцензура: всеки журналист започва да пресмята дали следващият неудобен въпрос няма да му струва предаването, мястото или професионалното бъдеще.

БНР и БНТ се издържат от гражданите. Дължат им достоверна информация, проверка на фактите и настойчив контрол над управляващите. Правителственият рейтинг не е редакционна задача. Удобството на министрите не е обществен интерес.

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„Прогресивна България“ обеща медийна свобода. Сега трябва да отговаря за разминаването между обещанието и поведението си. Свободата се проверява именно когато журналистът е остър и въпросът е труден за управляващите.

Властта е длъжна да отговаря на журналистите. Журналистите нямат ангажимент да я спасяват от собствените ѝ провали.