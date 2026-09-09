Радар за икономика: Най-важните новини на 9 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 9 септември 2026 г.

Цените на горивата: Има за какво да се тревожим (ВИДЕО)

Към днешна дата, масово цените на дизеловото гориво по бензиностанциите у нас варират между 1,80 и 1,86 за литър. На някои места обаче цените достигат от 1,93 до 2 евро за литър нафта.

Още: Цените на горивата: Има за какво да се тревожим (ВИДЕО)

Правителството одобри новите правила за минималната заплата (ВИДЕО)

Правителството предлага промяна в механизма за определяне на минималната работна заплата (МРЗ), като премахва досегашното автоматично изчисляване на нейния размер. Всяка година до 15 август управляващите ще трябва да представят предложение за размера на минималната заплата за следващата година. Преди това ще се провеждат консултации и преговори със синдикатите и работодателските организации.

Още: Правителството одобри новите правила за минималната заплата (ВИДЕО)

"Булгаргаз" не се вслуша в съда, разкри само част от договора с "Боташ"

„Булгаргаз“ е изпълнила само частично съдебното решение, което задължава компанията да предостави на Factcheck.bg информация за доставените количества газ по договора с турската компания „Боташ“ и за изплатените за тях суми. След като поиска допълнителна отсрочка за изпълнение на решението на съда, контролираната от българската държава фирма е изпратила само данните за получените количества през последните три години, но отново е отказала да разкрие размера на преведените суми.

Снимка: Министерски съвет

Още: "Булгаргаз" не се вслуша в съда, разкри само част от договора с "Боташ"

"Да затворим всички вратички в закона": ДБ внесе предложение срещу хазартните реклами

"Хазартът се е превърнал в епидемия. Промените, които бяха приети през 2024 г. се заобикалят, не се спазват и държавата бездейства по тяхното прилагане. За това днес внасяме законопроект за изменение и допълнение в Закона за хазарта, с който да затворим всички вратички, да забравим рекламата навсякъде, по всички начини", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента. Според него не бива да има възможности хазартните оператори да се възползват от действащите вратички на закона.

Още: "Да затворим всички вратички в закона": ДБ внесе предложение срещу хазартните реклами

Стабилен пазар и без изкривяване: ДКСБТ обяви кога са засечени най-ниските цени у нас

В края на август у нас са регистрирани най-ниските стойности на цените на хранителните стоки на едро от началото на годината. Това обяви в студиото на "Денят започва" по БНТ председателят на комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. "В момента е права линия индекса, т.е. без изменения. Наблюдаваме вече 4 месеца абсолютно стабилен пазар, характерен за сезона, с добро сезонно предлагане", посочи Иванов.

Още: Стабилен пазар и без изкривяване: ДКСБТ обяви кога са засечени най-ниските цени у нас