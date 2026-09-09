ЦСКА направи обрат след вчерашната си загуба, но рискува отново да падне в бездната, от която Янев ги изкара

Отборът на ЦСКА направи немислимото за мнозина и триумфира в двубоя за Суперкупата на България. При това, "армейците" го направиха по много категоричен начин... сякаш напук на целия хаос, който цари в клуба. Но нека първо да се върнем 24 часа назад. Христо Янев и Хулио Веласкес пристигнаха на Националния стадион "Васил Левски" за пресконференцията си преди сблъсъка между ЦСКА и Левски. Едва ли някой е подозирал какво ще последва, а именно оставката на треньора на "армейците".

Янев "обрече" ЦСКА на загуба

Христо Янев официално развя бялото знаме след седмици на спекулации, критики и призиви за оставка. Той се поддаде на напрежението и реши да сложи точка на тази сага, подавайки оставката си. Родният тактик заяви, че сблъсъкът за Суперкупата с Левски ще бъде последният му начело. Моментът, обаче, не се струваше съвсем подходящ. Да обявиш оставката си ден преди мач за трофей е все едно да подариш победата на съперника си. Както Майкъла каза, "такава глупост може да се стане само в ЦСКА". Усещането, че "армейците" загубиха финала 24 часа преди да стъпят на терена, започна да цари във футболната общност.

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Странното тук бе, че ръководството се е съгласило новината да бъде съобщена преди мача и да нажежи така или иначе напрегнатата ситуация. Последвалата реакция обаче едва ли беше очаквана. В следващите часове Христо Янев получи вълна от подкрепа. И разбираемо. Все пак преди година той пое отбора на последната позиция в класирането, издигна го до Топ 5, след което го изведе до триумф за Купата на България и участие в евротурнирите за първи път от 2 години насам. Но и това не беше достатъчно за определени "фенове", които продължиха да настояват за оставката му. Чашата на търпението изтече след равенството 1:1 със Спартак Варна в осмия кръг, което бе определено като момента, в който ЦСКА "подари титлата на Левски".

Така шансовете на ЦСКА, които и без това не изглеждаха големи, се свиха още повече. През първото полувреме на Националния стадион "Васил Левски" тази теория се доказа. "Сините" изцяло контролираха двубоя, достигнаха до куп ситуации пред вратата на Фьодор Лапоухов, но се оттеглиха само с гол аванс на полувремето. Едно от известните клишета във футболната игра гласи, че треньорите изкарват своята заплата на почивката на мачовете. Е, Христо Янев определено направи това. Каквото и да е казал родният специалист на своите футболист, то имаше ефект. Дали напускането му или някоя нечувана досега мотивираща реч повлия на "армейците", едва ли някога ще узнаем. Но определено имаше ефект.

Битката не е приключила, но ЦСКА може да сложи край на участието си в нея

ЦСКА излезе на терена в търсене на изравнителното попадение и съвсем скоро постигна целта си. След това "армейците" напълно обезличиха шампионите и вкараха още три безответни гола за крайната победа с 4:2. ЦСКА показа, че Левски не е непобедим, или както Янев каза - "не е страшилище", и че битката за титлата далеч не е приключила. Но ако има един човек, който може да запази "армейците" в тази борба, то това е Христо Янев. Не знам кой си мисли, че ще дойде някой чужденец в този момент и ще направи нещо повече от това, на което е способен българинът. Затова сега е моментът за действия. Ръководството трябва да престане да се влияе от определени групи, които вкарват излишно напрежение, а феновете пък трябва да подкрепят отбора без значение на резултата. Погледнато реалистично, "армейците" се представят възможно най-добре за ситуацията, а всички останали очаквания отиват в графата "мечти, непосилни за момента". Връзката с реалността трябва да бъде възстановена, защото ЦСКА рискува да се върне в бездната, от която Христо Янев я изкара, давайки всичко от себе си. А с победата над Левски той показа, че все още има какво да даде на любимия си клуб.

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