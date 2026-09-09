Китайски учени: Войната на Земята може да се разпространи и на Луната

Китайски учени предупреждават, че един ден войната може да се разпространи в огромното пространство между Земята и Луната, където враждуващи космически кораби ще се дебнат взаимно и ще избягват откриването си, опитвайки се да пробият отбранителни линии и дори да блокират стратегически маршрути, според South China Morning Post.

Сценарий за война в космоса

Според изследователите, космическите кораби биха могли да се скрият в сложната гравитационна среда около Луната, където траекториите им са трудни за предвиждане, а след това, ако е необходимо, да излязат от скривалището си и да се преместят към цели, разположени по-близо до Земята.

„Космическите кораби биха могли да бъдат разположени и близо до региони, където се събират важни или икономични на гориво маршрути, готови да прехванат противници и евентуално да ги принудят да пробият или да поемат по-малко ефективни маршрути“, пишат учените в юлския брой на китайското издание Journal of Command and Control.

Те вярват, че подобни способности могат да окажат въздействие без реален конфликт.

„Без да използва пряка сила, една държава може да принуди противник да промени маршрут, да забави мисия, да отмени прозорец за изстрелване или да понесе значителни разходи. В борбата за лунна орбита залогът не е конкретен космически кораб, орбита или маршрут, а способността за достъп, контрол и използване на пространството и възпиране на противниците“, отбеляза Дан Джаохуей, водещ автор на доклада и доцент във Факултета по астронавтика в Северозападния политехнически университет.

Сценариите за подобна война варират от сблъсъци между отделни космически кораби до борба за цели региони. В един от сценариите, примамки, финтове или подвеждаща информация могат да объркат противника, карайки го да хаби гориво, да разкрие намеренията си или да загуби способността си да действа.

„Изследователите обаче предупреждават, че реалността ще бъде много по-хаотична. Моделите често разчитат на предположението, че космическите кораби могат да бъдат надеждно проследявани и че всяка страна знае какво иска другата – предположения, които е малко вероятно да са верни в такава огромна и трудна за контрол среда“, добавя статията.

Учените смятат, че в реален конфликт решаващият фактор може да бъде не толкова маневрирането на космически кораб в космоса, а по-скоро подвеждането на противника и разпознаването на неговата измама.

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Междувременно учени съобщават, че повърхността на Луната е своеобразна „капсула на времето“, която съхранява историята на експлозивни събития, случили се в продължение на милиони години в нашата космическа среда, според ново проучване, пише Space.

Когато масивни звезди експлодират като свръхнови, те разпръскват отломки в космоса, по същество прах, част от който е съставен от радиоактивни изотопи на химични елементи, движещи се с висока скорост. Някои от тези радиоактивни изотопи навлизат в Слънчевата система и се отлагат на Земята и Луната.

Според проучване, публикувано в списанието Physical Review Letters, радиоактивните изотопи от свръхнови се смесват с лунен прах.

Изследователите вече са тествали точността на своя модел, като са сравнили неговите прогнози за концентрацията на радиоактивни изотопи в дълбочина в свръхнови с данни, получени по време на програмата Аполо, когато проби от реголит от Луната са били донесени за първи път на Земята.

След като астронавтите от Артемида върнат нови скални проби от по-дълбоките слоеве на лунната повърхност през следващите години, ще бъдат направени нови открития.