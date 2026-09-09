Ливърпул започна Шампионската лига с обрат срещу Атлетико на "Анфийлд"

Ливърпул започна участието си в Шампионската лига с важна победа, след като обърна Атлетико Мадрид с 2:1 на "Анфийлд". Испанците поведоха с гол на Маркос Йоренте, но домакините реагираха още преди почивката чрез Доминик Собослай, а след нея Алексис Мак Алистър донесе пълния обрат. Така Андони Ираола записа първи голям европейски успех начело на мърсисайдци, които стартираха новия си поход в турнира с три точки срещу един от най-неприятните съперници в Европа.

Йоренте отново наказа Ливърпул, но "червените" обърнаха мача

Атлетико нанесе първия удар в 17-ата минута. Хулиан Алварес изведе отлично Маркос Йоренте зад отбраната на домакините, а испанецът завърши атаката с прецизен удар. Той вече има пет гола срещу Ливърпул, всички реализирани именно на този стадион.

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Ливърпул обаче не се пречупи и в 40-ата минута възстанови равенството. Доминик Собослай получи възможност да стреля и с отличен завършващ удар изпрати топката в мрежата на Ян Облак.

Мак Алистър донесе обрата

Само пет минути след началото на второто полувреме "червените" стигнаха до втори гол. След атака отляво топката попадна пред Алексис Мак Алистър, който отправи великолепен удар и не остави шансове на Облак - 2:1.

Атлетико опита да отговори, но Ливърпул удържа преднината си до края. За домакините вечерта имаше и неприятна новина - новото попълнение Брадли Баркола, който направи първия си старт за клуба, напусна принудително около 60-ата минута заради проблем.

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