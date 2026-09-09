Шеф в Левски призна за нещо невиждано при Веласкес

Спортният директор на Левски Георги Костадинов призна за необичайна ситуация в представянето на "сините" след загубата с 2:4 от ЦСКА във финала за Суперкупата на България. Шампионите имаха преднина от 1:0 на почивката и контролираха голяма част от първия час на срещата, но след това допуснаха четири попадения и в крайна сметка отстъпиха трофея на носителя на Купата на България. Костадинов подчерта, че подобна амплитуда в играта не се е случвала досега при Хулио Веласкес.

Левски с невиждана амплитуда в представянето в двете полувремена

"Нашите грешки бяха наказани. Тепърва ще правим подробни анализи на второто полувреме. Всички, които познават отбора, знаят, че за първи път се случва такава амплитуда в представянето", заяви спортният директор на Левски след двубоя на Националния стадион "Васил Левски".

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"Сините" трябва да покажат характер

Костадинов призова футболистите да реагират правилно след болезненото поражение и да използват случилото се като мотивация за следващите мачове. "Надявам се съставът да покаже характер и да стане още по-силен. Казах на отбора, че в хубавите моменти е лесно да сме заедно, но в трудните трябва да останем обединени", добави той.

Шефът на "сините" отхвърли и възможността отборът да е подценил ЦСКА. По думите му футболистите са били наясно с качествата на противника, но когато Левски не играе на максимума на възможностите си, това може да бъде наказано. "Не смятам, че сме подценили съперника. Знаем, че когато не сме на 100 процента, страдаме", каза Костадинов.

Той коментира и спорната ситуация с Кристиан Димитров, който получи червен картон в края на мача. "Кристиан Димитров не е ударил съперника", категоричен бе спортният директор на Левски.

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