Прогноза за времето - 10 септември 2026 г. (четвъртък)

През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на високата облачност. Ще е почти тихо, в североизточните райони със слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северозападна България вятърът ще е от североизток, слаб. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София - около 32°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд главно над масивите в Западна България ще се се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.

Приятно по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на отделни места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Източник: НИМХ