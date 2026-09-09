"Икономист": Франция може да се окаже най-голямата пречка пред членството на Черна гора в ЕС

Франция може да се окаже най-голямата пречка пред присъединяването на Черна гора към Европейския съюз, въпреки че малката балканска държава е най-напредналата страна кандидат и се стреми към членство през 2028 г., пише в анализ британското списание "Икономист". Според изданието във Франция в момента няма достатъчна политическа подкрепа за разширяването на ЕС, предава БТА.

Френският президент Еманюел Макрон подкрепя присъединяването на Черна гора, но френското законодателство изисква референдум или подкрепа от три пети от двете камари на парламента за одобряване на членството на нова държава. Според данни на "Евробарометър" едва 35 процента от французите подкрепят разширяването на ЕС.

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Допълнителна несигурност създава фактът, че Макрон ще напусне президентския пост догодина, отбелязва списанието. Сред възможните му наследници е Марин льо Пен от дясната партия "Национален сбор", която категорично се противопоставя на разширяването на ЕС. Бившата черногорска министърка по европейските въпроси Йована Марович заявява пред "Икономист", че необходимото мнозинство за ратифициране на присъединяването на нова страна "просто не съществува" във френския парламент в момента.

По време на посещението на Макрон в Черна гора през юни бяха подписани редица политически и икономически споразумения, включително договорености, целящи да подобрят представата за страната във Франция, припомня "Икономист".

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Черна гора е най-напредналата от страните кандидатки за членство в ЕС, а правителството в Подгорица иска до края на годината да приключи привеждането на законодателството в съответствие с европейските стандарти. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи целта за членство през 2028 г. като постижима.

С население от около 630 000 души Черна гора би представлявала сравнително малка тежест за бюджета на ЕС, а селскостопанският ѝ износ е твърде ограничен, за да създава сериозна конкуренция на европейските производители. Според "Икономист" страната не представлява и значителен риск от миграция на работна сила.

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Според "Икономист" перспективата за членство в ЕС е стимулирала политическите сили в Черна гора да работят за реформите, но скептиците смятат, че промените са предимно козметични. Марович предупреждава, че еуфорията в Черна гора около членството е преждевременна, но страната все още има време да изгради подкрепа сред държавите членки.

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