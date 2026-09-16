Учени: Времето на Марс тече различно от това на Земята

Учените са установили, че времето на Червената планета минава по-бързо, отколкото на нашата планета, и са изчислили точно с колко.

Времето на Марс тече по-бързо

Изследователи са изчислили с колко по-бързо тиктакат часовниците на Марс и какво означава това за бъдещи мисии до Червената планета. Резултатите от изследването са публикувани в The Astronomical Journal.

Навсякъде по Земята високоточни часовници помагат за поддържането на единен стандарт за времето. Тъй като условията на Земята и Марс са различни, течението на времето на Червената планета не е същото като на нашата планета. Сега учените знаят колко по-бързо минава времето на Марс.

Изследователите изчислили часовата разлика между Марс и Земята, като взели предвид гравитацията на Марс, скоростта и формата на орбитата на Червената планета и гравитационното влияние на Слънцето и Земята.

Екипът от физици изчисли, че времето на планетата минава средно с 477 микросекунди по-бързо на ден, отколкото на Земята. Изследователите също така установиха, че тази разлика варира с 226 микросекунди в течение на една марсианска година, която трае 687 земни дни. Това се дължи отчасти на факта, че Марс има по-удължена орбита от Земята, което означава, че разстоянието от Червената планета до Слънцето варира.

Измерването на течението на времето на Марс се оказа трудна задача, отчасти защото гравитационната сила на повърхността му е около пет пъти по-слаба, отколкото на Земята, и отчасти защото годината там е по-дълга, което води до по-резки колебания в разстоянието до Слънцето.

Точното отчитане на времето е от съществено значение за комуникационните и навигационните системи, а проучването установи, че часовата разлика между нашата планета и Марс ще има сериозни последици за бъдещите пилотирани мисии до Червената планета.

В момента изпращането на съобщения между Земята и Марс отнема между 4 и 24 минути, в зависимост от относителното положение на планетите в техните орбити. Следователно, бъдещите системи за синхронизиране на комуникациите между планетите трябва да вземат предвид времевата разлика, изчислена от учените.

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Междувременно учени откриха, че необичайните каньони на Марс изобщо не показват наличието на течна вода. След откриването им през 90-те години на миналия век, учените предполагаха, че те са доказателство за течна вода на Червената планета. Поне такава вода е могла да съществува в миналото.

През 2014 г. НАСА установи, че тези каньони са образувани от замръзнал въглероден диоксид, известен като сух лед. Но как точно сухият лед би могъл да създаде тези дерета, остана загадка. Сега учените стигнаха до заключението, че тези форми на релефа определено не са създадени от течна вода. Учените смятат, че каньоните са създадени чрез различен процес. Изследването е публикувано на сървъра за препринти arXiv, пише Gizmodo.