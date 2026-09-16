Проучване: На Марс астронавтите ще могат да произвеждат ракетно гориво директно от въздуха

Учени направиха интересно откритие за Марс. Проучване показва, че метан, подходящ за използване като ракетно гориво, може да се получи от въглеродния диоксид, който изпълва атмосферата на Червената планета.

Производство на гориво на Марс

96% от атмосферата на Марс се състои от въглероден диоксид. С помощта на технология за електрохимично редуциране е възможно от него да се получи чист метан, който може да се използва за зареждане на ракета и връщане от Марс на Земята. По този начин няма да е необходимо да се транспортира много ракетно гориво до Червената планета, което значително ще намали разходите за мисия до тази планета, смятат учените. Изследването е публикувано в списание ACS Catalysis, пише Space.

Много ракети-носители в момента използват смес от течен кислород и течен метан като гориво. За да стигнат до Марс и обратно на Земята обаче, астронавтите трябва да носят много ракетно гориво, което струва много пари. Така че би било по-добре ракетното гориво да се произвежда на Марс.

За да направят това, учените предлагат да използват технология за електрохимично редуциране. Това е форма на електролиза, процес, при който се използва електричество за предизвикване на химическа реакция. Проучването показа, че този метод може да произведе чист метан от въглероден диоксид (CO2) в марсианската атмосфера, подходящ за използване като ракетно гориво.

Изборът на катализатор за електролиза определя кои въглеродни съединения се образуват в резултат на електромеханично редуциране. Учените са установили, че меден катализатор с добавяне на азот насърчава образуването на чист метан (CH₄).

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На Земята електромеханичното редуциране на въглероден диоксид произвежда много странични продукти. Поради това за производството на метан се използва сложно и обемисто оборудване. Астронавтите няма да могат да вземат такова устройство със себе си на Марс поради голямото му тегло. Но специален меден катализатор позволява получаването на метан, по същество без образуване на странични продукти, и следователно няма нужда от допълнително пречистване, за да се направи метанът по-чист, казват учените.

НАСА планира да стартира първата в историята пилотирана мисия до Марс в края на 30-те или 40-те години на 21-ви век. Много зависи от успеха на лунната програма „Артемида“, която има за цел да върне астронавтите на Луната още през 2028 г. След това НАСА планира ежегодни кацания на Луната, където планира да изгради първата база на спътника на Земята в началото на следващото десетилетие.

Нови технологии, които ще позволят на хората да стигнат до Марс и обратно, може да бъдат тествани на Луната.

Наскоро учени от Швейцарския федерален технологичен институт в Лозана (EPFL) проведоха мащабно проучване, за да определят дали астероидите могат директно да снабдяват Марс с метали. Резултатите от изследването им показват, че астероидите биха могли да се превърнат в основен източник на ресурси.

Милиони астероиди обикалят около Слънчевата система, включително така наречените астероиди от тип М, които съдържат огромни запаси от желязо, никел и други ценни минерали.