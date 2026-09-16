Учен за мистериозното си откритие в океанското дъно на Папуа Нова Гвинея: Това най-вероятно е база на извънземни

Гигантска „метална конструкция“, открита на океанското дъно, предизвика нови слухове за мистериозна извънземна база, скрита под водния стълб.

Мистериозната находка, открита на окенското дъно

Изследователят на НЛО Скот Уоринг е забелязал огромна правоъгълна аномалия - мистериозен обект, скрит под водния стълб далеч от Папуа Нова Гвинея. Експертът смята, че мистериозният обект, дълъг около 116 километра и широк около 6,5 километра, вероятно е част от извънземна база, пише Daily Mail.

Изследователят е направил откритието, докато е изучавал карти на океанското дъно, създадени като част от проекта „Морско дъно 2030“. Според Уоринг, обектът вероятно е „метална конструкция“ и се смята, че може да се потопи на невероятните 16-24 километра.

Експертът смята, че огромните размери, необичайната форма и изолираното местоположение на обекта показват, че той е нещо повече от просто естествена геоложка формация. Той също така заяви, че мистериозната структура изглежда доста добре поддържана, а откритата повърхност на обекта показва, че той, по всички сведения, че той все още е обитаем.

Освен това, Уоринг неочаквано заяви, че това място днес е обитавано от извънземни. Важно е обаче да се отбележи, че в момента няма независими доказателства, че тази структура е създадена от човека, обитавана или представлява нещо различно от естествено образувание или грешка в картографирането.

Изследователят смята, че мистериозната структура на морското дъно може да се състои от около две дузини различни сгради, всяка с размерите на небостъргач. Освен това се предполага, че обектът е достатъчно голям, за да побере цял град.

Трябва да се отбележи, че много от последователите на Уоринг са приели с ентусиазъм откритието и вярват, че то заслужава внимание и проучване. Някои също са съгласни, че обектът може всъщност да принадлежи на извънземен разум. От друга страна, правителството на САЩ отдавна твърди, че до момента няма доказателства за посещение на Земята от извънземни.

Уоринг преди това обяви друга мистериозна находка - следи от изчезнала цивилизация край бреговете на Куба. Данните за морското дъно показват серия от неясни, приблизително успоредни и пресичащи се линии на дъното западно от острова. Изследователят твърди, че мистериозният обект, скрит под водния стълб, вероятно е отдавна изгубен град. Все още обаче няма потвърждение за това.

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Междувременно ново изследване на австрийския учен Сергей Ивлиев предлага оригинално решение на парадокса на Ферми, обяснявайки липсата на доказателства за извънземни цивилизации.

Парадоксът може да се обобщи по следния начин: комбинацията от широко разпространеното убеждение, че във Вселената съществуват значителен брой технологично напреднали цивилизации, с липсата на каквито и да било наблюдения, които да подкрепят това убеждение, е парадоксална и води до заключението, че или нашето разбиране за природата, или нашите наблюдения са непълни и погрешни.

В продължение на десетилетия учените търсят признаци на технологично напреднала извънземна цивилизация. Досега тези търсения са били неуспешни. Авторите на друго изследване, публикувано на сървъра за препринти arXiv, смятат, че може би не сме открили интелигентни извънземни в нашата галактика, защото те са изчезнали отдавна. Но останки от тяхната технология все още биха могли да пътуват през космоса и да се озоват на Луната, пише ScienceAlert.