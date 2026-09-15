Следи от древна планета в Сахара: Откриха парче от необичаен метеорит в пустинята

В пустинята Сахара е открит изключително рядък метеорит, който може да е фрагмент от древна протопланета. Изследването му разкри, че скалата може да се е образувала дълбоко в много по-голямо небесно тяло, отколкото се е смятало досега.

Въпросният метеорит 12774 от Северозападна Африка принадлежи към рядка група ангритови метеорити. Досега са известни само няколко десетки такива метеорити.

Мистерия с произхода на метеорита

Преди това учените смятаха, че ангритите може да са произлезли от сравнително малък астероид. Кристалната структура на метеорита Northwest Africa 12774 обаче сочи към съвсем различен произход.

Изследователите са установили, че скалата се е образувала под много по-голямо налягане, отколкото би могло да окаже малък астероид. Изчисленията показват, че образуването на подобна структура е изисквало небесно тяло с пластова вътрешност и диаметър най-малко 2000 километра. Някои оценки предполагат, че размерът му може да бъде сравним с Луната.

Учените предполагат, че метеоритът се е образувал дълбоко в недрата на това небесно тяло и след това бързо е достигнал повърхността в резултат на вулканични процеси.Той запазва следи от ранната слънчева система.

Това, което прави находката особено ценна, е, че метеоритните кристали са запазили почти напълно оригиналната си структура.

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Това позволява на изследователите да изучат условията, които са съществували по време на ранните етапи на формиране на планетите. Анализът също така показва, че небесното тяло, от което произлиза метеоритът, се е образувало изключително бързо - приблизително четири милиона години след появата на първите твърди материали в Слънчевата система. Именно това заключение може да принуди учените да преосмислят представите си за това колко бързо биха могли да се образуват големи планетарни тела.

То сериозно оспорва традиционните модели за формиране на планети, които предполагат, че толкова големи тела не би трябвало да са съществували толкова рано. Изследователите казват, че откритието е в съответствие и с нови модели, които предполагат, че планетите може да са се образували много по-бързо, отколкото се смяташе досега.

Междувременно стана ясно, че малката планета Меркурий може би се свива много по-бързо, отколкото учените са предполагали досега. В космически мащаб това прилича на грозде, което постепенно се свива на слънце, превръщайки се в стафида, съобщава The Independent, позовавайки се на изследване, публикувано в Geophysical Research Letters.

Учени от Института за космически изследвания към Германския аерокосмически център съобщиха, че степента на свиване на Меркурий може да е с 30% по-голяма от предполагаемото досега. Диаметърът на планетата може да се е свил с приблизително 23 километра. Това е значително за Меркурий, който е само около 4900 километра (3000 мили).

Изследователите смятат, че истинският обхват на този процес може да е останал неоткрит поради неравната повърхност на Меркурий, която постоянно се ерозира от отломки от удари на метеорити.