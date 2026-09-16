Марсоходът Curiosity откри странни „отпечатъци“ на Марс: Наистина ли това са извънземни

Учени са открили характеристики на релефа на повърхността на Червената планета, които са напълно различни от всичко, което са виждали преди.

Марсоходът Curiosity откри странни „отпечатъци“ на Марс

Марсоходът Curiosity откри странна вдлъбнатина на повърхността на кратера Гейл, която наподобява отпечатък от нечий крак или лапа. Дали това е следа, оставена от живо същество? Дали е оставена от извънземни? Всъщност този обект, макар и за разлика от всичко, което учените са виждали преди на повърхността на Марс, не е свързан с извънземни. И въпреки това, мистерията остава, пише Space.

От 2012 г. насам роувърът Curiosity изследва Марс в кратера Гейл, търсейки признаци на минал извънземен микробен живот на Червената планета. Роувърът на НАСА в момента изучава склоновете на планината Еолис, която се намира в центъра на кратера Гейл и е висока около 5 километра.

По време на последните наблюдения, роувърът е заснел необичайна характеристика на терена, която е напълно различна от всичко, което учените са виждали преди. Този мистериозен обект е струпване от широки, но не много дълбоки вдлъбнатини, разпръснати из скалната основа на Марс. Скалната основа е плътен и твърд слой скали, който се намира под рохкавата почвена покривка.

Малките вдлъбнатини са често срещани на повърхността на Марс и са били изследвани от Curiosity. Но всички те се различават значително от новооткритите форми на релефа. Новите вдлъбнатини са много по-широки, но не толкова дълбоки, колкото тези, които роувърът е видял по-рано в кратера Гейл. В същото време учените не са открили никакви обекти близо до тези вдлъбнатини, които биха могли да са били в тях първоначално.

Изследователите са събрали колкото е възможно повече данни за тези странни форми на релефа, използвайки инструментите на Curiosity, и са започнали да ги анализират. Според учените от НАСА, материалът, запълващ странните дупки, има слоеве, които са химически различни от подлежащата скална основа.

Учените искат да разберат как са се образували тези ями на Марс, от колко време съществуват и какво могат да разкрият за историята на Червената планета.

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Междувремнно стана ясно, че нов анализ на древни марсиански скали откри органични въглеродни съединения, които биха могли да помогнат на учените да разберат дали на планетата са останали следи от минал живот. Самото откритие обаче не доказва, че на Марс е съществувал живот. Това се посочва в проучване, публикувано от Daily Galaxy.

Учени са изследвали данни, събрани от ровера Perseverance на НАСА в кратера Джезеро. Смята се, че някога е имало езеро, захранвано от древни реки. Такива места са от особен интерес за изследователите, защото водата е могла да пренася химични съединения и да ги е съхранявала в седиментни скали.

Учените поясняват, че органичният въглерод е важен в търсенето на живот, но неговото присъствие не е задължително да показва биологична активност. Такива съединения могат да се образуват и чрез естествени геоложки процеси. Затова учените изучават не само състава на органичните вещества, но и тяхното местоположение и структура, за да разберат по-добре произхода им.