Астрономите откриха напълно нови обекти в Космоса, които биха могли да помогнат за разрешаването на две мистерии на астрофизиката.

Новооткритите обекти в Космоса

С помощта на рентгеновия космически телескоп „Чандра“ астрономите откриха напълно нов тип обект: компактни двойни системи, които „крадат“ газ от своите звезди-спътници. Тези обекти се характеризират със слабо рентгеново лъчение и много силно ултравиолетово лъчение. 84 такива обекта са открити в четири елиптични и две спирални галактики, включително съседната галактика Андромеда, както и галактиката „Въртящо се колело“ или M101. Учените отбелязват, че никога преди не са виждали нещо подобно. Това откритие може да помогне за разрешаването на две космически мистерии. Резултатите от изследването са публикувани в списание „Nature Astronomy“, пише Space.

Компактните двойни системи могат да се състоят от черни дупки със звездна маса, неутронни звезди и бели джуджета, както и от обикновена масивна звезда. Първите три компактни обекта са останки от мъртви масивни звезди и поради силната си гравитация, те са способни да поемат газ от своите звезди-спътници. Този газ се вихри около компактния обект и пада върху повърхността му. По време на този процес се произвеждат високоенергийни рентгенови лъчи.

Компактните обекти, които са открили, излъчват слаби рентгенови лъчи, но много силно ултравиолетово лъчение, което е много необичайно. Астрономите смятат, че са открили напълно нов тип компактна двойна система. Тези източници на необичайна радиация биха могли да помогнат за разрешаването на две космически мистерии.

Междузвездната среда е изпълнена с йонизиран газ, чиито атоми са лишени от електрони. Броят на горещите масивни звезди, които могат да йонизират междузвездния газ с ултравиолетовото си лъчение, е недостатъчен, за да обясни наблюдаваното ниво на йонизация. Следователно, причината за високото ниво на йонизация може да са нови компактни обекти. Тези източници на радиация могат да действат като регулатори на процеса на звездообразуване в галактиките.

Втората мистерия се отнася до механизма, който задейства експлозия на свръхнова тип Ia. Тези експлозии се случват, когато твърде много материал се натрупа на повърхността на бяло джудже, „откраднат“ от неговата звезда-спътник. Учените не разбират напълно как точно се случва експлозията. Изучаването на нов клас компактни двойни системи може да даде отговор на този въпрос.

Свръхновите от тип Ia се използват за измерване на интензитета на тъмната енергия и скоростта на разширяване на Вселената и следователно изучаването на нови обекти в космоса е от голямо значение за изучаване на еволюцията на Вселената, отбелязват астрономите.

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Междувременно стана ясно, че космическият телескоп Уеб е изследвал един от най-старите галактически купове във Вселената и неговите характеристики биха могли да променят нашето разбиране за Космоса.

Галактическият клъстер XLSSC 122 е открит за първи път през 2014 г., но неотдавнашното му подробно проучване с космическия телескоп Webb разкри голяма мистерия. Този галактичен клъстер, който вече е съществувал преди повече от 10 милиарда години, е добре развит и оформен. Но теориите предполагат, че това е невъзможно. Такива структури не биха могли да се образуват толкова рано във Вселената. Това откритие може да промени теориите за еволюцията на Космоса. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.