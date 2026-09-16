Ракетата на SpaceX, която ще помогне за колонизацията на Марс и Луната, ще бъде изстреляна на 22 септември (Подробности)

Обявена е датата за новото изстрелване на свръхтежката ракета Starship на SpaceX, за която се смята, че е способна да революционизира космическите полети.

Новото изстрелване на свръхтежката ракета Starship на SpaceX

Компанията SpaceX на Илон Мъск обяви, че следващото изстрелване на напълно многократно използваемата 124-метрова мегаракета Starship ще се състои във вторник, 22 септември, в 15:15 ч. източноевропейско време. Ракетата, която е предназначена да помогне на човечеството да колонизира Луната и Марс, ще извърши първия си орбитален полет. Изстрелването ще се състои от космодрума на SpaceX в Тексас, пише Space.

Припомняме ви, че най-голямата ракета в света, Starship, състояща се от ускорител Super Heavy и горен блок Ship (който може да се използва за пилотирани и товарни мисии), беше изстреляна за първи път през 2023 г. Това бележи началото на серия от тестове, които все още продължават. В рамките на 14-ия тестов полет, който ще се проведе на 22 септември, горният блок Ship ще влезе за първи път в ниска околоземна орбита. Преди това той е извършвал само суборбитални полети.

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Космическият кораб Starship е планирано да направи шест обиколки около Земята на височина от около 275 километра. След това е планирано да се приземи в Тихия океан, западно от Чили, около 10 часа след изстрелването. При предишни изстрелвания Starship е бил в суборбитален полет само за един час, не е обикалял Земята и тогава се приземи в Индийския океан.

Но нищо не се променя за ракетата-носител Super Heavy. За нея е планирано да се приземи в Мексиканския залив около седем минути след изстрелването.

И двете части на мегаракетата Starship са за многократна употреба. Това означава, че могат да бъдат използвани повторно за нови полети в космоса. Едно от предимствата на тази ракета, за която се смята, че има потенциал да революционизира космическите полети, е начинът, по който нейните степени се кацат. В бъдеще те ще кацат отново на стартовите кули с помощта на специални манипулатори и по този начин могат бързо да бъдат подготвени за нов полет. Супер тежката ракета-носител вече е правила подобно кацане три пъти преди, но Starship никога не го е правила преди.

Основната цел на 14-ия изпитателен полет на Starship е да изведе космическия кораб Ship в орбита около Земята, а кацането му на стартовата кула ще се състои следващия път.

SpaceX твърди, че Starship ще позволи на човечеството да колонизира Луната, Марс и други небесни тела благодарение на по-ниската цена на изстрелване и способността да превозва голям брой хора и товари на борда.

Също на 22 септември ракетата Starship ще изведе в орбита 26 спътника Starlink V3, което значително ще увеличи скоростта на достъпа до интернет по целия свят. Илон Мъск заяви, че групата спътници Starlink в крайна сметка трябва да се състои от 100 000 спътника от ново поколение. В момента в ниска околоземна орбита има над 11 000 спътника Starlink.