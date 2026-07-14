Учени откриха защо Акамар е изглеждал на древните астрономи като една от най-ярките звезди в небето

Древните астрономи са смятали Акамар (Тета Еридана) за една от най-ярките звезди в небето. Днес тя е слаба, обикновена звезда – дори не е сред първите 100. Дали древните са грешали или тази далечна звезда е претърпяла бърза метаморфоза по космически стандарти? Астрофизиците са разрешили тази историческа мистерия в предпечатна публикация в arXiv.

Звездата Акамар

Тета Еридана е включена сред 15-те най-ярки звезди от Птолемей през 137 г. сл. Хр. и от ал-Суфи през 964 г. Хипарх също я споменава в този контекст. В момента яркостта на този обект не надвишава звездна величина (V) от 2,9. Сириус, за сравнение, има V от -1,46 (колкото по-ниско е числото, толкова по-ярък е, а Слънцето има V от -26,74).

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Авторите на изследването сравнили наблюденията на древните астрономи и са изчислили, че по това време светимостта на Акамара е била приблизително 0.2 звездни величини – тоест, с 2.7 звездни величини по-голяма от посочената от Птолемей, или 12 пъти по-голяма, тъй като скалата е логаритмична.

Съзвездието Еридан на карта от „Уранометрия“ на Йохан Байер, публикувана през 1603 г. – първият съвременен звезден атлас. Акамар тук вече е слабо видим.

През 1814 г. италианският астроном Джузепе Пиаци открива, че Акамар е двойна система (A + B). През 20-ти век се е подозирало, че един от членовете на тази двойка се състои от две звезди. Сега астрофизиците, въоръжени с най-новите и точни интерферометрични, спектроскопски и фотометрични данни, окончателно потвърждават това. Освен това, те са изчислили орбиталните параметри, радиусите и масите на близката вътрешна двойна система Aa + Ab, която доскоро се е смятала за една звезда.

Въз основа на тези изчисления те реконструирали събития, случили се на приблизително 167 светлинни години от нас. Преди приблизително 2000 години, по земните стандарти, звездата Аа е изчерпала водорода си и е започнала да се разширява. Когато радиусът ѝ е надвишил 80% от лопа на Рош, тя е започнала да прехвърля материя към най-близкия си съсед, Ab. Това е освободило значителна орбитална енергия и е образувало споделена обвивка. Размерът ѝ я е направил да изглежда по-ярка.

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Тези процеси са продължили около 1000 години, след което енергията се е изчерпала, ексцентричната орбита е станала по-закръглена и преносът на газ е престанал. Сега това е неподвижна двойна система с орбитален период от приблизително 4,1 дни.

По този начин, това, което древните астрономи са виждали, са били специалните ефекти от прехода на звездата към следващия етап – не под формата на експлозия, както често се случва, а на пламък, продължаващ векове. Учените вярват, че много небесни тела претърпяват подобни метаморфози и се надяват да намерят още примери.

Наскоро учени разкриха, че в продължение на близо девет месеца звездата J0705+0612, която наблюдават, е останала необичайно слаба. Учените са изненадани да научат какво е причинило аномалията. Астрономи регистрираха рядко космическо явление: около далечната звезда е открит масивен облак от газ и прах, богат на метали, който крие мистериозен обект с неизвестен произход. Масата на облака и мистериозния обект, според предварителните оценки, е поне няколко пъти по-голяма от тази на Юпитер.

Екип, работещ с телескопа Gemini South в Чили, както и с обсерватории в Ню Мексико и други телескопи Magellan, откри, че звездата е затъмнена от гигантски вихрушка от газ и прах с дължина приблизително 120 милиона мили. Тя е гравитационно свързана с втори обект, обикалящ около J0705+0612. Какво точно крие облакът, все още не е известно.

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