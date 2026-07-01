В космоса е открит обект на 10 милиарда години, който променя представите на учените

Космическият телескоп Уеб е изследвал един от най-старите галактически купове във Вселената и неговите характеристики биха могли да променят нашето разбиране за Космоса.

Откритието на учените в Космоса

Галактическият клъстер XLSSC 122 е открит за първи път през 2014 г., но неотдавнашното му подробно проучване с космическия телескоп Webb разкри голяма мистерия. Този галактичен клъстер, който вече е съществувал преди повече от 10 милиарда години, е добре развит и оформен. Но теориите предполагат, че това е невъзможно. Такива структури не биха могли да се образуват толкова рано във Вселената. Това откритие може да промени теориите за еволюцията на Космоса. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters, пише Space.

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Повече от десетилетие астрономите вярват, че масивен, добре развит галактически куп, наречен XLSSC 122, се намира сравнително близо до Земята. Факт е, че подобни галактически купове са се появили само преди няколко милиарда години. Според теорията за космическата еволюция, огромните галактически купове са започнали да се формират преди около 10 милиарда години, тоест 3,8 милиарда години след Големия взрив. На тези купове са били необходими милиарди години, за да придобият добре развита форма. Но новото откритие противоречи на тази теория.

Нови данни показват, че добре развитият и напълно оформен галактичен клъстер XLSSC 122 е съществувал още преди 10,4 милиарда години. Това означава, че основната теория за космическата еволюция може да се нуждае от преразглеждане. Но е необходимо да се открият още подобни структури, за да се докаже, че това не е съвпадение.

Също така е разкрито, че XLSSC 122 е най-далечната гравитационна леща, увеличаваща светлината на още по-далечни галактики, които иначе биха били невъзможни за наблюдение. Астрономите възнамеряват да използват този клъстер, за да изучават най-старите галактики във Вселената, използвайки гравитационно лещиране.

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Това явление е предсказано за първи път от Алберт Айнщайн през 1915 г. Общата теория на относителността гласи, че обектите с маса причиняват изкривяване на пространството и времето. Това изкривяване поражда гравитация. Но колкото по-голяма е масата на един обект, толкова повече е изкривено пространство-времето и толкова по-силна е гравитацията. Светлината обикновено се разпространява по права линия, но ако пространство-времето е изкривено, пътят на светлината също е изкривен. Колкото по-масивен е обектът, толкова повече се огъва светлината, което се усилва допълнително от гравитационното лещиране. Ето защо галактически купове като XLSSC 122 ни позволяват да виждаме светлината от най-далечните галактики във Вселената.

Според учените, силното гравитационно лещиране на XLSSC 122 би могло да помогне за разрешаването на мистерията на тъмната материя. Въпреки че не е видима, защото не взаимодейства със светлината, тъмната материя е 5 пъти по-изобилна от обикновената материя, която се състои от атоми, а нейната гравитация има най-голям принос за ефекта на гравитационното лещиране на галактическите клъстери. Следователно, XLSSC 122 може да се използва за изучаване на тъмната материя и разбиране на нейната природа.

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