Рогозин може да загуби директорския пост в "Роскосмос"

Информацията е била потвърдена и от бивш правителствен служител. Не е ясно какво ще е бъдещето на Дмитрий Рогозин при подобно стечение на обстоятелствата.

Dmitri #Rogozin may lose his position as head of #Roscosmos. #Russian Deputy Prime Minister Yuri Borisov will resign and may take the post of Roscosmos head, RBC reports. pic.twitter.com/SWvI0aEym1