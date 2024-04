SpaceX падна край бреговете на Тампа, Флорида

Така се отбеляза завършването на 30-ата договорена мисия на компанията за снабдяване с товари към Международната космическа станция. Космическият кораб пренесе повече от 4100 паунда ценни научни експерименти и друг товар обратно на Земята. Още: SpaceX загуби космическия кораб Starship след достигането до орбита (ВИДЕО)

Четирима членове на SpaceX Crew-8 ще се качат на борда на космическия кораб на екипажа Dragon в четвъртък и ще откачат превозното средство от предния порт на модула Harmony на станцията.

Прякото излъчване на процедурата ще започне в четвъртък в 7:30 сутринта. Разкачването е насрочено за 7:45 сутринта, а повторното скачване е планирано за 8:28.

Това ще освободи предния порт на Harmony за пристигането на космическия кораб Boeing Starliner с Butch Wilmore и Suni Williams на борда на мисията Crew Flight Test (CFT). Те трябва да бъдат изстреляни в 22:34 ч. в понеделник, 6 май, през нощта на върха на ракета Atlas 5 от стартов комплекс 41 на станцията на космическите сили Кейп Канаверал, Флорида.

The @SpaceX #Dragon cargo spacecraft splashed down off the coast of Tampa, Florida, at 1:38am ET today completing its resupply mission to the orbital outpost. More... https://t.co/uifNT6eukr pic.twitter.com/EDv6YuKNRP