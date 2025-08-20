"Най-голямата регулация е в семейството": Борисов изхвърлил тротинетките на внуците (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е изхвърлил тротинетките на своите внуци, стана ясно от изявлението му пред медиите в Пловдив във връзка с фаталния инцидент в Несебър, при който дете загина след падане от парашут. Според него в някои случаи родителите могат да предотвратяват такива неща. "Ще дам пример с мен снощи. Има едни тротинетки ли какви са там и като се прибирах от работа - моите ама така караха, че само паркирах, взех тротинетката и фииу - няма повече тротинетки", разказа Борисов за своите внуци.

Той посочи, че при евентуален инцидент, ако той не е бил взел мерки, е щял да бъде виновен, при положение, че ги е видял как карат. ОЩЕ: Коланите се скъсаха за части от секундата: Говори майката на детето за трагедията от Несебър

Малки деца нямат работа с екстремни спортове

Лидерът на ГЕБ не смята, че малки деца имат работа на подобни съоръжения като това в Несебър.

"Преди подобни екстремни спортове, подобни екстстремни неща за мен трябва да се минават и медицински прегледи, може да получат паник атака. Това са 100 метра нагоре4, смята още лидерът на ГЕРБ.

По думите му сега ще се явят хиляди специалисти да говорят за регулация.

"Мога да кажа, че регулацията е семейството. Най-големите кораби са потъвали от технически аварии или самолети са падали. От морската вода винаги може да се получи това нещо. И там тези, които оперират с всичко това би трябвало да ги проверяват. Това мога да кажа. Сега ще се вземат мерки, но вече не може да върнем детето", посочи още лидерът на ГЕРБ. ОЩЕ: Регулация за атракционите: БСП със законодателна инициатива след инцидента в Несебър