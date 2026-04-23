Учени: Вселената има 7 измерения

Учените твърдят, че нашата Вселена има седем измерения, а не четири. В допълнение към четирите измерения – височина, дължина, дълбочина и време, физиците твърдят, че има три допълнителни, „сгънати“ слоя на реалността.

Изследователите смятат, че това далеч не е научна фантастика и би могло да реши един от най-трудните за разрешаване проблеми в историята на физиката. Според тях тази смела теория най-накрая обяснява какво се случва с черните дупки, когато те умрат, пише Daily Mail.

Информационният парадокс на Стивън Хокинг

Преди това учените са смятали, че черните дупки са космически празнини, от които нищо не може да избяга. Но през 70-те години на миналия век Стивън Хокинг осъзнава, че черните дупки излъчват радиация, която бавно се изпарява с течение на времето. Проблемът е, че това изглежда нарушава едно от най-важните правила на квантовата физика, създавайки така наречения информационен парадокс.

Екип от изследователи твърди, че е намерил решение на тази 50-годишна загадка, но то работи само ако Вселената наистина има седем измерения.

Информационният парадокс произтича от принципа на квантовата физика, че информацията не може да бъде унищожена. Съавторът Ричард Пинчак, старши изследовател в Словашката академия на науките, заявява: „Представете си, че хвърляте книга в огън. Книгата е унищожена, но по принцип бихте могли да възстановите всяка дума от дима, пепелта и топлината – информацията е разбъркана, а не изгубена.“

Конфликтът между класическата и квантовата физика

Според Хокинг обаче, черните дупки в крайна сметка трябва да се изпарят в нищото, отнасяйки със себе си цялата информация, която някога са съдържали. Това изглежда е фундаментален сблъсък между „класическите“ закони на физиката, които управляват големи обекти като черните дупки, и квантовите закони, които управляват света в най-малките мащаби.

Уникалното решение на д-р Пинчак за този парадокс се основава на нов начин за разбиране на самата структура на пространство-времето. Според теориите на Айнщайн, пространство-времето е като четириизмерен лист, който може да се усуква, огъва и разтяга в присъствието на силни гравитационни полета.

Но според някои съвременни теории, пространство-времето всъщност има седем измерения, включително три, които обикновено не виждаме.

Скрити слоеве на реалността и торсионни полета

„Ние преживяваме три пространствени измерения и едно времево измерение – общо четири измерения“, обясни д-р Пинчак. „Нашият модел предполага, че Вселената всъщност има седем измерения: четирите, които познаваме, плюс три малки допълнителни измерения, свити толкова плътно, че не можем да ги възприемем директно.“

Това означава, че пространство-времето може не само да се сгъва, но и да се усуква, създавайки нов физически ефект, известен като торсионно поле. Доказано е, че това така наречено „торсионно поле“ е ключово за разбирането какво се случва с черните дупки, когато те привидно изчезнат.

Според теорията на изследователите, когато черната дупка се изпари до най-малкия възможен мащаб, седемте ѝ измерения ефективно се заплитат във възел. Когато този възел стане достатъчно малък, сгъването на тези скрити измерения създава външна сила, която предотвратява пълното колапсиране на черната дупка.

Това оставя след себе си забележително малък остатък, приблизително 10 милиарда пъти по-малък от електрон. Този усукан възел от скрити измерения обаче все още пази цялата информация, паднала в черната дупка, като мъничък, вечен паметник.

Това означава, че информацията никога не се губи, защото черната дупка никога не изчезва, решавайки очевидния проблем на информационния парадокс. Най-вълнуващата част от тази теория е, че тя би могла да помогне и за разрешаването на няколко други належащи въпроса във физиката.

Изследователите твърдят, че три скрити измерения и торсионно поле са достатъчни, за да възпроизведат взаимодействията зад механизма на Хигс, известен още като „Божията частица“, който дава маса на други частици. Учените предполагат, че тези останки от черни дупки може дори да представляват тъмна материя – невидимо вещество, което представлява 27 процента от масата на Вселената.

