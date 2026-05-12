Предстои ли космическа катастрофа: Кога ракетата на SpaceX ще удари Луната

През август 2026 г. втората степен на ракетата Falcon 9 на SpaceX ще се разбие с висока скорост в повърхността на Луната. Астрономите са изчислили точния час на удара близо до кратера Айнщайн и дали има някаква опасност. Това съобщава sciencealert.

Кога Falcon 9 ще удари Луната?

Луната редовно е обект на атаки от космически обекти, които се сблъскват с нея от цялата вселена. По-късно тази година учените прогнозират, че изкуствен обект - втората степен на ракета Falcon 9, с размерите на пететажна сграда, ще се разбие в повърхността на Луната със скорост седем пъти по-бърза от скоростта на звука.

Тази прогноза е направена от независимия астроном Бил Грей, автор на софтуера Project Pluto, който се използва за проследяване на обекти в близост до Земята. Според неговите оценки, отработената степен на ракетата SpaceX ще се сблъска с Луната на 5 август 2026 г., приблизително в 06:44 часа.

НАСА подготвя огнен експеримент на Луната

Грей смята, че ударът ще се случи в района на кратера Айнщайн, силно повредена зона на границата между видимата и далечната страна на Луната.

„Движението на космическите отломки е до голяма степен доста предвидимо; те просто се движат под влиянието на гравитацията на Земята, Луната, Слънцето и планетите. Ние знаем тези параметри с изключителна точност“, обяснява Грей.

Траекторията на обекта обаче е постоянно повлияна и от слънчевата радиация – налягането, създавано от светлината от Слънцето. Макар че този ефект е минимален, той се натрупва доста хаотично с течение на времето, тъй като отломките се въртят в пространството и взаимодействат със светлината по различен начин в зависимост от позицията си.

Какво е известно за ракетата Falcon 9 на SpaceX?

Falcon 9 на SpaceX е частично многократно използваема ракета: тя е висока 70 м и има стартово тегло от около 550 000 кг. Първата степен се връща на Земята и каца на морска платформа за повторна употреба, докато втората степен остава в орбита.

Тази горна част е принадлежала на ракетата Falcon 9 от мисия 2025-010D, която беше изстреляна през януари 2025 г. Тя изстреля два лунни роувъра - Blue Ghost Mission 1 и Hakuto-R Mission 2. Докато повечето втори степени на Falcon 9 или изгарят в земната атмосфера, или влизат в орбита около Слънцето след изстрелванията, тази остана в близост до Земята.

Етапът на Falcon 9 в момента извършва пълна обиколка около нашата планета за около 26 дни. В перигей той се приближава до Земята на разстояние от около 220 000 км, а в апогей е на повече от 510 000 км.

По време на това движение, траекторията му пресича орбитата на Луната, която е средно на 400 хиляди км от Земята.

„Орбитата на Луната и орбитата на този обект, грубо казано, се пресичат. Обикновено едната преминава точката на пресичане, когато другата е на различно място“, отбелязва Грей.

Този път обаче, според астронома, и двата обекта ще бъдат в една и съща точка в пространството по едно и също време.

„На 5 август те ще бъдат едновременно в тази точка“, казва той, уточнявайки, че обектът може да бъде наблюдаван чрез обозначението 2025-010D.

Последици от сблъсъка на Falcon 9 с Луната

Очаква се ударът на Falcon 9 да остави нов кратер. Самата светкавица от удара вероятно няма да бъде видима от Земята, но орбиталният апарат на НАСА би могъл да заснеме последствията по-късно.

Учените подчертават, че това събитие не представлява опасност за хората. На Луната няма хора или структури, които биха могли да бъдат повредени от ракетни отломки. Вместо това там вече са се натрупали стотици хиляди килограми технически отломки, торби с отпадъци, оставени от астронавти, няколко топки за голф и дори пачка банкноти от два долара.

Въпреки това, проблемът с космическите отпадъци като цяло продължава да ескалира. Неконтролираното натрупване на използвани космически обекти вече представлява заплаха за спътниците и потенциално би могло да бъде опасно за хора и оборудване в бъдеще.

