Учени: Формата на Земята се променя бързо - какво ще се случи

Земята не е идеална сфера, а има формата на елипсоид (или геоид), сплескан на полюсите поради бързото си въртене около оста си. За това пише изданието sciencealert.

Промяна във формата на Земята

Въртейки се около оста си и движейки се в орбита около Слънцето, планетата ни, под влияние на въртенето, леко се издува на екватора и се сплесква на полюсите. Изследователите отбелязват, че тази деформация е незначителна – ако погледнете снимка на Земята от космоса, е почти невъзможно да се забележи с просто око, но е известна и напълно естествена последица от физическите процеси, свързани с въртенето.

Но има един съществен проблем - формата на Земята сякаш става едновременно повече и по-малко сплескана, в зависимост от това как я измервате.

Според ново изследване на геолога Христофорос Коцакис от Университета „Аристотел“ в Солун, Гърция, този процес се ускорява: скоростта на полярно издигане се е удвоила приблизително за по-малко от 20 години. Една от причините за това ускорение, според него, може да бъде топенето на леда в най-студените кътчета на планетата.

„Нашите резултати показват ускорение на полярното издигане, съпроводено със съответно увеличение на скоростта на екваториално потъване“, отбелязва Коцакис.

Не всички съвременни деформации обаче са свързани със събития от далечното минало. Гренландия и Антарктида бързо губят лед, облекчавайки огромния натиск върху подлежащата кора и позволявайки ѝ да се издигне. В същото време, разтопената вода се преразпределя в океаните, увеличавайки масата си другаде и оказвайки натиск върху океанското дъно, което води до потъването му. От 70-те години на миналия век учените наблюдават промените, причинени от това масивно преразпределение на масата в рамките на земния геоид.

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През последните няколко десетилетия учените все повече се фокусират върху последиците от антропогенната климатична криза, с която човечеството ще се сблъска. Сега, в ново проучване, учени от Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих (ETH Zurich) и Свободния университет в Брюксел (Vrije Universiteit Brussel) създадоха обезпокоителна карта, която показва съдбата на всеки ледник на Земята, пише Daily Mail. Според прогнозите на учените само половината от ледниците ще останат до края на века.

Учените прогнозират, че почти половината от настоящите ледници могат да изчезнат до края на века, ако глобалното затопляне остане на +1,5°C. Анализите показват, че това вероятно ще доведе до катастрофални последици.

Резултатите от друго изследване разкриват, че през 2025 г. ледниците по целия свят са загубили около 408 гигатона лед, което прави годината шестата с най-лоша тенденция, откакто се води статистика през 1975 г. През изминалото десетилетие се наблюдава драматично ускорение на загубата на лед, като годишните загуби са почти четири пъти по-високи от тези, наблюдавани в края на 20-ти век.