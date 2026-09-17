Следващите асоциирани членове на ЕС - Австралия и Нова Зеландия

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви пред Euronews, че различни страни, включително Австралия и Нова Зеландия, биха могли да последват Канада и да станат „асоциирани членове“ на Европейския съюз, тъй като съмишлениците на международната сцена се стремят към по-тесни връзки помежду си.

Говорейки преди речта на канадския премиер Марк Карни днес, Мецола определи предложения статут като трети път между пълноправно членство в ЕС и статут на страна кандидатка.

„Има държави, с които искаме да задълбочим отношенията си“, каза тя.

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„Не се съмнявам, че това ще включва още страни, а други ще почукат на вратата ни... В такива времена на несигурност да имаш приятели е важно“, добави тя.

ЕС вече има двустранни търговски споразумения, което предоставя потенциална отправна точка за по-тясно сътрудничество. Подобни отношения бяха предложени и с Канада, която подписа всеобхватно търговско споразумение с ЕС през 2016 г.

На въпрос за техническите подробности относно това как би изглеждало асоциираното членство, Мецола призна, че преговорите все още са в ранен етап, като същевременно посочи теми като по-задълбочените търговски отношения, достъпът до критични суровини и общите разпоредби по въпроси, важни за страните съмишленици, като например социалните медии и защитата на непълнолетните.

Източник: ЕП

В сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи „асоциирано членство“ за Канада в годишното си обръщение за състоянието на Съюза.

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Сложните отношения със САЩ

Канадският премиер Карни проучва по-тесни връзки с блока на фона на търговска война със САЩ - най-големият търговски партньор на Канада, с въведени забранителни мита. Под натиска от президента Доналд Тръмп, Отава преосмисля мястото си в света, докато Карни открито призовава за съюз на „средните сили“.

След съобщението Тръмп заяви пред репортери, че ще обмисли налагането на нови мита на Европейския съюз, определяйки асоциираното членство на Канада като „враждебен акт“.

Вашингтон и Брюксел имат търговско споразумение, съгласно което ЕС е изправен пред 15% мито върху стоките.

Мецола омаловажи заплахите, заявявайки, че ЕС разглежда отношенията си с двете страни поотделно. Тя каза, че ЕС не работи срещу никого, а действа като защитник на сътрудничество, основано на правила.

Тя посочи и търговското споразумение, договорено миналото лято и ратифицирано тази година.

„Предложеното укрепване на нашето партньорство не е насочено срещу никого, а е в полза на нашата обща сила“, заяви говорител на Европейската комисия.