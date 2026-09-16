Неочакван обрат: Животът на Земята е възникнал от гигантска купчина тор

Изследователите са стигнали до заключението, че така наречената „фекална революция“ вероятно е изиграла ключова роля за появата на живота на нашата планета.

Нова теория за възникване на живота на Земята

Историята на Земята датира от повече от 4,5 милиарда години и през това време нашата планета се е превърнала в дом на огромен брой видове. Но как е възникнал първият сложен живот на планетата? Учените все още се опитват да намерят отговор на този въпрос, пише изданието Science Focus.

В ново проучване учените стигат до заключението, че така наречената „фекална революция“ може да е изиграла ключова роля за появата на живота на Земята. Авторите твърдят, че „фекалната експлозия“ е един от най-важните фактори, определили повратна точка в еволюцията на животинския свят и околната среда.

Изследователи от университета Флиндърс предполагат, че натрупването на екскременти от примитивни морски организми може да е основният тласък за „камбрийската експлозия“ - период, започнал преди около 540 милиона години, когато са се формирали повечето основни животински групи.

В допълнение към повишаващите се нива на кислород и други свързани фактори, натрупването на фекалии в древните екосистеми вероятно също е играло роля, казва д-р Ръсел Бикнел, научен сътрудник в Колежа по естествени науки и инженерство към Университета Флиндърс. Този процес обаче е бил пренебрегван досега от изследователите.

Учените сега твърдят, че отпадъчните продукти на праисторическия морски живот са допринесли за еволюцията и разнообразието на морския живот. Според д-р Бикнел, появата на все по-сложни храносмилателни системи е била част от по-широк процес, който е донесъл повече хранителни вещества във водите на древните океани. Смята се, че това е ускорило развитието на морските екосистеми в края на Едиакарския и ранния Камбрийски периоди.

Фосилизираните изпражнения, известни още като копролити, съдържат ценна информация, която позволява да се проследи еволюционната история на нашата планета. По време на изследването учените наблюдавали как разнообразието на копролитите се е увеличило с напредването на камбрийския период, което е важен индикатор за еволюционните процеси.

Д-р Бикнел отбелязва, че фекалните останки варират от микроскопични гранули до копролити с размер няколко сантиметра, съдържащи фрагменти от черупки и части от телата на други животни.

Прочетете също: Нивата на опасен газ в реките са 425 пъти по-високи от очакваното: Земята е започнала „цикъл на катастрофа“

Наскоро станаха ясни резултатите от ново проучване, което предполага, че животът на Земята е възникнал не веднъж, а цели два пъти. Изследването, ръководено от екип от университета „Хайнрих Хайне“ в Дюселдорф, се фокусира върху най-простия набор от химични реакции, за които се смята, че са позволили тази трансформация. Резултатите показват, че двете основни линии на живота – бактериите и археите, може да са еволюирали независимо една от друга.

Според съавтора на изследването Уилям Мартин, биолог, е изненадващо, че ензимите, които катализират тези реакции, не са се запазили на еволюционната граница, разделяща бактериите и археите. Сега новите данни оставят само една възможна опция: бактериалните и археалните линии са достигнали състояние на независим живот. По този начин, според учените, те са разглеждали един произход на генетичния код, но два произхода на живота.

Заключението на учените е доста смело, като се има предвид колко е трудно да се дефинира какво е живот. Според учените, животът се разбира като материя, която реагира на околната си среда, абсорбира енергия, расте и се размножава. Дори това твърдение обаче е несъвършено, тъй като вирусите могат да изпълняват повечето от горепосочените функции, но все пак традиционно не се считат за живи.