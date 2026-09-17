Без политически чадър и без компромиси: Радев с призив към МВР преди президентските избори

МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. Изборните нарушения не трябва да се прикриват, напротив – те трябва да се разкриват. Това заяви премиерът Румен Радев на Националното съвещание на ръководството на МВР, на което ще бъдат зададени основните приоритети за работа пред главните и областни дирекции преди президентските избори. Той отбеляза, че МВР е особен вид институция, защото държавата й е дала правомощия да налага сила и принуда, за да защити обществения интерес.

"Моите очаквания към вас са професионализъм, решителност, но и отговорност при спазване на закона", обърна се Радев към служителите на МВР.

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Премиерът отбеляза, че МВР не може да бъде страна в политическия процес, а трябва да гарантира, че всеки български гражданин да може да упражни правото си на вот. "Това означава ясна организация, която да доведе до безкомпромисни действия от ваша страна срещу купен, контролиран, корпоративен вот и срещу всякакво нарушение на закона", добави той и бе категоричен, че МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила.

Радев заяви, че изборните нарушение не трябва да се прикриват, а напротив, те трябва да се разкриват. "Очаквам да няма излишна показност и предварително осъждане, и най-вече да не се прекрачва законът. Очаквам на базата на това, което сте показали като възможности, да имаме наистина прозрачно и свободно проведени избори за президент и вицепрезидент", каза още той.

Премиерът обърна внимание, че е приоритет и разграждането на олигархичния модел. "Не искам да има никакъв чадър от никого за извършено престъпление", каза Радев.

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Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отбеляза, че 35 години се "пранят опити демократичният вот на гражданите да бъде изкривен". Той изтъкна, че това си е проличало особено през последните няколко години.

Демерджиев отбеляза, че погледите са вперени в МВР и задачата е да бъде осигурен честен вот от страна на българските граждани, който пряко отразяват тяхната воля. "При нас остава отговорността по противодействие на изборните престъпления. Вярвам, че ще се справите, така че да противодействате ефективно", добави той.