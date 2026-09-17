Кабинетът "Радев":

Дейвид Бекъм шокира футболния свят с признание за Лео Меси

17 септември 2026, 11:58 часа 791 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Дейвид Бекъм шокира футболния свят с признание за Лео Меси

Сър Дейвид Бекъм посочи изненадващ фаворит за "Златната топка" тази година. Битката на най-престижната индивидуална награда се очертава да бъде изключително оспорвана. Головата машина на Байерн Мюнхен Хари Кейн, суперзвездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе и сензацията на Барселона Ламин Ямал са сочени за основни фаворити за трофея. А когато става дума за "Златната топка" никога не трябва да се изключва рекордният носител Лионел Меси, който изпраща страхотна година на клубно и международно ниво.

Бекъм определи своя фаворит за "Златната топка"

Меси се представи отлично на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, като помогна на Аржентина да стигне до финал със своите 8 гола и 4 асистенции. Освен това той стана най-резултатният футболист в историята на световните шампионати, преди да бъде изпреварен от Мбапе. След това той се завърна в Интер Маями. В последния си мач Меси отбеляза своя гол №100 за клуба, като по този начин помогна на тима да спечели трофея за Купата на шампионите.

ОЩЕ: "Лионел Меси никога не е правил като Мбапе, за да спечели "Златната топка"

Лионел Меси

"Той трябва да спечели "Златната топка"

И след поредния ярък момент в американското му приключение, собственикът на Интер Маями Дейвид Бекъм похвали влиянието на Меси и го посочи като фаворит да изпревари играчи като сънародника му Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе в надпреварата за най-престижната индивидуална награда в спорта. Англичанинът не скри възхищението си към 39-годишния играч: "Все още не мога да повярвам, че той е в Маями и играе за нашия отбор", каза Бекъм. "Ето защо ходя на тренировки всеки ден, за да го гледам, и идвам да го гледам всеки път, когато е възможно - искаме да виждаме Лео да играе футбол завинаги. Когато го видиш да прави такива неща като тази вечер и като имаш предвид представянето му на Световното първенство, не е случайно, че отново е сред кандидатите за "Златната топка". Не е случайно. Той вероятно беше най-добрият играч в турнира. Миналата година имаше невероятна година…"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"На 39 години да оказваш такова влияние върху всеки мач от Световното първенство, както направи той, е нещо изключително. Няма никой на 39 години, който да прави това на такова ниво. Той заслужава да бъде номиниран за "Златната топка". Според мен той трябва да я спечели. Има страхотни играчи в тази група, като Хари Кейн, Килиан Мбапе и Джуд Белингам, както и други, но когато става дума за Лео, аз съм неговият най-голям поддръжник", каза още Бекъм.

ОЩЕ: "Меси заслужава "Златната топка" заради това, което направи на Световното първенство"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лионел Меси Дейвид Бекъм Златна топка
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес