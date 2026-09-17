Дейвид Бекъм шокира футболния свят с признание за Лео Меси

Сър Дейвид Бекъм посочи изненадващ фаворит за "Златната топка" тази година. Битката на най-престижната индивидуална награда се очертава да бъде изключително оспорвана. Головата машина на Байерн Мюнхен Хари Кейн, суперзвездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе и сензацията на Барселона Ламин Ямал са сочени за основни фаворити за трофея. А когато става дума за "Златната топка" никога не трябва да се изключва рекордният носител Лионел Меси, който изпраща страхотна година на клубно и международно ниво.

Бекъм определи своя фаворит за "Златната топка"

Меси се представи отлично на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, като помогна на Аржентина да стигне до финал със своите 8 гола и 4 асистенции. Освен това той стана най-резултатният футболист в историята на световните шампионати, преди да бъде изпреварен от Мбапе. След това той се завърна в Интер Маями. В последния си мач Меси отбеляза своя гол №100 за клуба, като по този начин помогна на тима да спечели трофея за Купата на шампионите.

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"Той трябва да спечели "Златната топка"

И след поредния ярък момент в американското му приключение, собственикът на Интер Маями Дейвид Бекъм похвали влиянието на Меси и го посочи като фаворит да изпревари играчи като сънародника му Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе в надпреварата за най-престижната индивидуална награда в спорта. Англичанинът не скри възхищението си към 39-годишния играч: "Все още не мога да повярвам, че той е в Маями и играе за нашия отбор", каза Бекъм. "Ето защо ходя на тренировки всеки ден, за да го гледам, и идвам да го гледам всеки път, когато е възможно - искаме да виждаме Лео да играе футбол завинаги. Когато го видиш да прави такива неща като тази вечер и като имаш предвид представянето му на Световното първенство, не е случайно, че отново е сред кандидатите за "Златната топка". Не е случайно. Той вероятно беше най-добрият играч в турнира. Миналата година имаше невероятна година…"

"На 39 години да оказваш такова влияние върху всеки мач от Световното първенство, както направи той, е нещо изключително. Няма никой на 39 години, който да прави това на такова ниво. Той заслужава да бъде номиниран за "Златната топка". Според мен той трябва да я спечели. Има страхотни играчи в тази група, като Хари Кейн, Килиан Мбапе и Джуд Белингам, както и други, но когато става дума за Лео, аз съм неговият най-голям поддръжник", каза още Бекъм.

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