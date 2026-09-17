След отпадането на Ман Юнайтед: Майкъл Карик пое вината на свой гръб

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик пое отговорност след отпадането на "червените дяволи" от Брайтън в турнира за Купата на лигата. Той поиска реакция от футболистите си, след като отборът му беше освиркан на терена от недоволните фенове на стадион "Олд Трафорд". Вечерта започна силно за Юнайтед с ранна преднина от 2:0, но завърши с поражение с 2:3 срещу "чайките".

Майкъл Карик: "От нищото се случиха някои неща"

"Искам да кажа, че няколко дребни неща се натрупват и започва да се усеща нещо по-голямо. Разбирам защо задавате този въпрос (за възстановяването). Ако погледнете гола на Евертън в последния момент, гола на (Манчестър) Сити, това създава известно усещане. После идва този мач, ние напълно го приемаме. Поемам пълна отговорност. Не можем да се поставим в тази позиция, след като водехме, но завършихме със загуба. От нищото се случиха някои неща, трябва да реагираме. Това е най-важното в този момент. Имаме още един мач в неделя (срещу Фулъм). Мисля, че това е най-важното сега.

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"Това изобщо не ме притеснява"

Всичко се случи доста бързо, за период от няколко седмици. В това време имаше сериозно разочарование. Трябва да приключим с това и да започнем да печелим", заяви Карик пред медиите. Манчестър Юнайтед губи у дома след преднина от два гола за първи път след 1976 година. Гостуването на отбора в Лондон на Фулъм в края на седмицата може да се окаже решително за бъдещето на специалиста. "Не, не се чувствам под напрежение. Това изобщо не ме притеснява. Разбирам какво се случва и как работи светът, но като цяло не ме притеснява. Искам да знам, че печелим и вървим напред. Това е нещото, което ме интересува най-много", каза още Майкъл Карик.

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