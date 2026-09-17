След 23 години отсъствие: Мадона се завръща на наградите на MTV

Мадона ще се завърне на сцената на MTV Video Music Awards, като ще открие церемонията през 2026 г. с първото си изпълнение на наградите от 23 години насам, съобщиха MTV и CBS. 68-годишната "Кралица на попа" за последно пя на живо на VMAs през 2003 г., когато откри шоуто заедно с Бритни Спиърс, Кристина Агилера и Миси Елиът. Четирите изпълниха комбинация от "Hollywood", "Like a Virgin" и "Passenger", а целувките на Мадона със Спиърс и Агилера се превърнаха в един от най-запомнящите се моменти в историята на церемонията.

Завръщането идва в особено важна година за Мадона на VMAs. Тя води на всички изпълнители с 11 номинации, включително за "Артист на годината", "Видео на годината" за "Confessions II – The Film" и "Песен на годината" за "Bring Your Love" със Сабрина Карпентър.

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Мадона ще се стреми да увеличи рекордния си брой от 19 конкурентни награди на VMAs. Тя за трети път е изпълнителят с най-много номинации на церемонията – преди това е оглавявала списъка с по девет номинации за "Vogue" през 1990 г. и за "Ray of Light" и "Frozen" през 1998 г.

Историческа Мадона за MTV Video Music Awards

Снимка: Getty Images

Историята на Мадона с VMAs започва още с първата церемония през 1984 г., когато тя изпълнява "Like a Virgin". Година по-късно става първата солова изпълнителка, получила престижната награда Video Vanguard. През 1989 г. Мадона открива церемонията с "Express Yourself", а през 1990 г. представя прочутото си изпълнение на "Vogue", вдъхновено от Мария Антоанета. През 1993 г. следва "Bye Bye Baby", преди последното ѝ изпълнение на сцената на VMAs през 2003 г. През 2021 г. Мадона се появи изненадващо на сцената на церемонията, за да отбележи 40-годишнината на MTV.

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С общо 20 награди VMAs, включително Video Vanguard от 1986 г., и над 80 номинации през кариерата си, Мадона е сред най-награждаваните изпълнители в историята на церемонията. Завръщането ѝ идва след издаването на 15-ия ѝ студиен албум "Confessions II", който излезе на 3 юли и е продължение на "Confessions on a Dance Floor" от 2005 г. Албумът е посветен на теми като семейството, загубата, любовта и ранните години от кариерата на Мадона.

Водещ на VMAs 2026 ще бъде Снуп Дог. Церемонията ще се проведе в Лос Анджелис на 27 септември, предава БГНЕС.