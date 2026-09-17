Зеленски: С голяма точност ударихме летището в Ростов и рафинерията в Ярославъл (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски показа видео в социалните мрежи от успешния удар от тази нощ срещу петролната рафинерия в Ярославъл и военното летище в Ростов. При атаката срещу летището Въоръжените сили на Украйна са нанесли щети на един самолет Ан-12, два самолета Ан-26 и още три хеликоптера.

Zelensky:



The Yaroslavl oil refinery was hit overnight, and a military airfield in Rostov was accurately struck — damage to an An-12 aircraft, two An-26 aircraft, and three more helicopters has been confirmed. pic.twitter.com/gIht1N3Wlx — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Сделката за дроновете - развитие със Словения

Същевременно пак в социалните мрежи Зеленски днес съобщи, че в Киев на посещение е пристигнала правителствена делегация от Словения, заедно с представители на водещи компании, като целта им е подготовката на Сделката за дронове.

Опасността от Северна Корея

В отделен пост Зеленски говори и за войниците, които Северна Корея изпрати в Русия, за да придобият реален опит в истинска война. Това са между 30 000 и 50 000 севернокорейски военни, на които Русия "даде възможност да натрупат опит в реални бойни действия и да преминат обучение. Не в дигитален симулатор, а в реалния живот", посочи Зеленски. И предупреди, че придобитият тук опит от страна на севернокорейската армия е много опасен факт.

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"Това не беше скъпо за Северна Корея. Те можеха да го направят само тук: да се разположат, да се учат и после да се върнат. Без значителни загуби, освен когато решиха директно да се включат в бой с нас по време на Курската операция. Те се учат да работят с дронове, тренират с оператори на дронове. Това е голям проблем, особено за сигурността в Тихоокеанския регион", предупреди Зеленски.

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