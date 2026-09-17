НАСА откри нов огромен кратер на Луната, малко по-малък от Колизеума

НАСА откри нов огромен кратер на Луната, образуван от удар на астероид или комета. Подобни събития се случват приблизително веднъж на всеки 100 години.

Новооткритият кратер на Луната

Астрономи обявиха ново откритие на Луната: открит е огромен кратер с диаметър около 222 метра и дълбочина около 43 метра. Това е малко по-малко от размера на известния римски Колизеум. Според учените такъв кратер се образува приблизително веднъж на всеки 100 години или дори по-рядко. Това е най-големият известен ударен кратер в Слънчевата система, образувал се напоследък. Изследването е публикувано в списание Science Advances, съобщава НАСА .

Лунният разузнавателен орбитален апарат на НАСА изследва Луната от 2009 г. насам, а данните от него помогнаха за откриването на нов кратер на Луната, наречен Макгечин на името на Томас Макгечин, който беше директор на Лунния и планетарен институт в Хюстън, САЩ.

Учените са установили, че през 2004 г. на Луната се е образувал нов кратер, но той е забелязан едва на изображения на лунната повърхност през 2005 г. и е потвърдено, че става въпрос за напълно нова ударна структура, едва наскоро, през 2026 г.

Според проучването, това е най-големият известен ударен кратер в Слънчевата система, образувал се наскоро. Учените смятат, че той се е образувал в резултат на падането на астероид или комета с размери от 12 до 20 метра. Самият момент на удара, въпреки че се е случил от видимата страна на Луната, не е регистриран от наземни телескопи или орбитални сонди.

Според учените, образуването на кратер с такъв размер е статистически рядко - приблизително веднъж на 100 години, или може би дори по-рядко.

Изследователите казват, че новият кратер ще помогне за изучаване на геологията на Луната в почти реално време, като се има предвид, че ударът се е случил само преди две години. Учените са установили, че лунната повърхност в радиус от около 100 км е претърпяла незначителни промени по време на образуването на кратера. Голяма част от материала, който се е намирал под него, е бил изхвърлен на повърхността.

Според проучването, изучаването на такива новообразувани кратери и последствията от тяхното образуване е важно за по-добрата подготовка за изграждането на бази на Луната. Винаги съществува риск материал, изхвърлен по време на удар върху лунната повърхност, да повреди лунната база, така че е важно инженерите да знаят как да направят структурата по-здрава.

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Учените припомнят, че Луната практически няма атмосфера, поради което астероидите и кометите не изгарят в нея и не достигат повърхността на спътника на Земята.

Кратерът Макгечин в момента е най-големият ударен кратер, образувал се в близката история, не само на Луната, но и в Слънчевата система. Въпреки че изглежда огромен, по-широк е от дължината на две футболни игрища, той всъщност е малък в сравнение с гигантските кратери, открити на Луната.

Също така от обратната страна на Луната се намира огромният кратер Аполо, който е с диаметър 524 километра.