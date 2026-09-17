Лига Европа НА ЖИВО: Остават броени часове до Левски - Ред Бул Залцбург

Отборите на Левски и Ред Бул Залцбург излизат на терена в първия мач от груповата фаза на Лига Европа. "Сините" си осигуриха място в основния етап на втория по сила европейски турнир, след като загубиха във финалния плейоф за влизане в Шампионска лига. Те влизат в мача, след като записаха равенство в последния си мач - 0:0 с Ботев Враца. "Биковете" също не записаха победа в миналия кръг от австрийската Бундеслига. Срещата между Левски и Залцбург се очертава да бъде изключително оспорвана. Ако нямате възможност да я гледате, то може да проследите всеки един момент НА ЖИВО тук, в спортната секция на Actualno.com.

НА ЖИВО: Левски - Ред Бул Залцбург

Двубоят ще се изиграе днес, 17 септември, на Националния стадион "Васил Левски" с начален час 19:45 българско време. Очаква се Хулио Веласкес да предприеме промени в състава си, тъй като някои от основните му играчи са под въпрос. Очаквайте стартовите състави на двата тима един час преди началото на двубоя - около 18:45 часа.

Очаквайте подробности!

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Преди мача

По време на пресконференцията си преди мача Хулио Веласкес заяви, че неговите футболисти няма от какво да се страхуват и трябва да се наслаждават на тези мачове. Той отдаде нужното на съперника, като заяви, че всеки един от играчите на РБ Залцбург може да бъде част от голям клуб в Топ 5 първенствата. В лагера на "биковете" пък се подготвят за труден мач срещу българския шампион.

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