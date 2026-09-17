В Италия се хврърлиха на Аморим: "Милан няма нищо, беше справедливо освиркван"

Дебютът на Рубен Аморим като треньор на Милан в Лига Европа беше катастрофален. "Росонерите" загубиха домакинството си на Бенфика с 0:2, а доста от футболистите на италианския гранд се представиха много под нужното ниво. Местните медии обвиниха за това именно португалския специалист, като три авторитетни издания в лицето на "Гадзета дело Спорт", "Тутоспорт" и "Кориере дело Спорт" разкритикуваха остро Милан и Аморим.

"Справедливо и оглушително освиркван от "Сан Сиро"

Ето какво написаха от "Тутоспорт": "Вече е пълен мрак за Милан, справедливо и оглушително освиркван от "Сан Сиро" след домакинската загуба от Бенфика в първия мач от Лига Европа. Нищо не е загубено, но усещането е, че играейки по този начин, Милан ще има кратък път този сезон, както в Европа, така и в първенството, като се има предвид, че още е жив споменът за хаотичното равенство в Рим срещу Лацио. Двата мача показаха тревожни прилики, което трябва да наложи важен размисъл на всички нива в клуба".

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"Сгреши при избора на стартовия състав"

От "Кориере дело Спорт" посочиха грешките на Аморим: "Няма съмнение: сгреши при избора на стартовия състав. В крайна сметка това е четвърти пореден мач, в който това се случва. Трябва да преразгледа някои от своите опции.“ Гонсало Рамош получава оценка 4 (от възможни 10): „Вече три мача не е отправил нито един удар към вратата, а вчера имаше трудности дори да контролира топката. Вярно е, но той е призован да носи отбора на гърба си. Отборът не му помага, но и той самият прави малко, за да си помогне".

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"Милан няма нищо"

А "Гадзета дело Спорт" зададе големи въпроси относно бъдещето на отбора: "В момента в този Милан няма нищо. Няма убедителна офанзивна фаза, а отзад е като на американска магистрала: широки ленти за влизане, огромни пространства. По-добре би била италианска магистрала с ремонтни дейности: внимание, стесняване на платното, минава се един по един. Бенфика изложи всички ограничения на дефанзивната организация на „росонерите“, които впрочем вече бяха очевидни и в предишни случаи. Преглеждайки допуснатите досега голове, е трудно да се намери такъв, който да е дошъл само по заслуга на противника".

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