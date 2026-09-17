Барселона пише история: Това не се е случвало никога

Барселона направи най-добрият старт в историята си. С победата си над Расинг Сантандер в шестия кръг на Ла Лига, каталунците взеха седма поредна победа в общо седем изиграни мача от началото на сезона. Освен това, те бележат и впечатляващо количество голове. А двете големи звезди в атака - Ламин Ямал и Рафиня, изглеждат като най-доброто атакуващо дуо в световния футбол в момента.

Барселона спечели 7 от 7 мача

От началото на сезона Барселона изигра 7 мача, като и в 7-те записа победи. Това се случва за пръв път в историята на каталунския гигант, като преди това рекордът беше от 6 поредни победи. Първи с такова постижение се отличава отборът от сезон 1929/30, начело с Джеймс Белами. Постижението е повторено през сезон 1960/61, когато треньор е Любиша Брочич. А за трети път това се случи през сезон 2018/19, когато Ернесто Валверде води отбора. Сега, под ръководството на Ханзи Флик, Барселона изглежда наистина непобедим.

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Барселона вкара 33 гола в 7 мача

Освен победите, Барселона вкарва и впечатляващо много голове. До момента каталунците отбелязаха 33 попадения във всички турнири - 2 срещу Атлетик Билбао, 4 срещу Леванте, по 5 срещу Елче Райо Валекано, Валенсия и Феенорд и 7 срещу Расинг Сантандер. Това са средно по 4.7 гола на мач. А големите звезди на "блаугранас" Ламин Ямал и Рафиня направиха нещо, което не е виждано от 70 години насам. Така Барселона е първи в Ла Лига с 3 точки преднина пред Реал Мадрид, а в Шампионска лига е трети с равни точки с първия ПСЖ и втория Байерн Мюнхен, но по-лоша голова разлика.

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