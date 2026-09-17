Шампион от Формула 1 предупреди Кими Антонели как може да загуби титлата

Разкриха най-важното нещо, което би могло да попречи на Кими Антонели по пътя към спечелването на първата му титла във Формула 1 и как той може да предотврати това. С победата си в Гран при на Испания италианецът увеличи преднината си пред съотборника си от Мерцедес Джордж Ръсел на върха в класирането до 81 точки. Това се случи девет състезания преди края на тазгодишната кампания. Въпреки че авансът на Антонели е категоричен, шампионът от 2016 година Нико Розберг отправи предупреждения към младия пилот.

Нико Розберг предупреки Кими Антонели

Розберг заяви, че Антонели не трябва да се притеснява от пилотите около него, а вместо това трябва да се съсредоточи върху собственото си състояние на ума: "Основното препятствие ще бъде просто състоянието на ума му. Знам как умът ми започна да ми играе номера, когато бях голям фаворит. Това е моментът, в който се случва - когато наистина си голям фаворит. Както е той сега. Веднага щом ти дойдат такива мисли, започваш да изпитваш този страх, че ще объркаш нещо напълно ненужно. Факт е, че да караш болид от Формула 1 и да си в челото на колоната е едно от най-трудните неща на света. Толкова е трудно да не допускаш грешки, да си там и да се класираш отново и отново, да правиш добри обиколки, да не се блъснеш в стената. Лесно е да правиш грешки."

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"Тогава умът ти започва да се разсейва и това отнема от способността ти да се концентрираш, за да караш добре", продължи Розберг, позовавайки се на собствения си опит. "Когато се борех за световната титла, през последните четири състезания в главата ми наистина настъпи хаос. И нямаше никакъв шанс на света да спечеля полпозиция или да победя в още едно състезание, защото умствената ми способност да карам добре беше намаляла с около 30 процента. Обикновено са необходими 100 процента, за да караш добре, а сега бяха 70 процента, а останалите 30 процента бяха изцяло обзети от ужас да не допусна някаква глупава грешка и да загубя шанса си да спечеля световната титла във Формула 1."

Какво се случи с Нико Розберг, когато се сблъска със същия натиск за титлата?

Коментарите на Розберг дават допълнителна представа за това защо той реши да се оттегли напълно от Формула 1 след като спечели единствената си титла през 2016 година. След като съотборникът му в Мерцедес Хамилтън претърпя повреда на двигателя, докато водеше в Малайзия, Розберг зае третото място и увеличи преднината си на върха в класирането до 23 точки, при оставащи пет състезания. След като спечели следващото Гран при на Япония, Розберг знаеше, че ако завърши втори във всички оставащи четири състезания, ще спечели титлата, независимо от резултатите на Хамилтън.

Точно това се случи. Хамилтън спечели и четирите финални състезания, изпреварвайки Розберг, който остана втори. Розберг обяви оттеглянето си от Формула 1 през следващата седмица. Антонели, разбира се, е в съвсем различна позиция - 19-годишният пилот ще бъде коронован като най-младият световен шампион във Формула 1 в историята, ако успее да пресече финалната линия.

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