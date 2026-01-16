Учени: Мистериозен астероид следи Земята от 60 години

Учени откриха нов астероид, който постоянно обикаля около Земята. Прогнозира се, че ще остане там приблизително толкова време, колкото е обикалял около Земята.

Групата астероиди Арджуна има нов член: Арджуна 2025 PN7. Този астероид принадлежи към уникален клас квази-луни, които почти изцяло споделят земната орбита около Слънцето. Това откритие добавя нови доказателства към мистерията, която преди десетилетия накара учените да вярват, че са открили извънземен космически кораб. Изданието Wion пише за това.

Историята на „извънземния“ астероид

През 1991 г. проектът Spacewatch открива астероид 1991 VG, чиято орбита е толкова подобна на земната, че предизвиква сензация. Изключителната му близост до Земята води до спекулации, че може да е извънземен космически кораб. По-нататъшни изследвания обаче разкриват, че това е първият представител на неизвестен досега клас небесни обекти, сега наричани квазилуни.

Как са свързани астероидите Арджуна със Земята?

Новооткритият астероид PN7, посочен през 2025 г., беше забелязан на 2 август от обсерваторията Pan-STARRS. Учените прегледаха стари данни и откриха, че той е в стабилна орбита близо до Земята повече от 60 години. Очаква се да остане там приблизително за същия период от време.

Астероидите Арджуна се наричат ​​квази-спътници, защото се движат в резонанс със Земята. Те не се задържат от нейната гравитация, а действат така, сякаш са свързани с нашата планета. Понякога Земята наистина улавя тези астероиди и тогава те временно се превръщат в мини-луни, както се случи с Арджуна 2024 PT5 миналата година.

Припомняме, че космически кораб на НАСА събра прах, по-стар от Слънцето, върху астероид. Нови изследвания на проби от астероида Бена разкриха уникални материали, образувани преди раждането на нашата Слънчева система, както и минерали, съдържащи вода, които са съществували преди милиарди години.

Ново изследване, публикувано в три научни списания, показва, че тези космически прахови частици съдържат уникален материал, по-стар от нашето Слънце, а съставът им предлага истинска „капсула на времето“ за учените.

