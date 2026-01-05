Голям астероид се насочва към Луната: Опасно ли е това за Земята?

Астероид 2024 YR4, считан преди за опасен за Земята, се е насочил към Луната. Учените прогнозират потенциален удар върху Луната, чиито последици биха могли да бъдат катастрофални за човечеството. В продължение на хилядолетия Луната е действала като щит за нашата планета, абсорбирайки атаки от космоса. През 2032 г. може да бъде ударена отново, но този път човечеството също ще усети последствията, предупреждават учените.

Промяна на траекторията: Oт Земята към Луната

Астероидът 2024 YR4 беше открит в края на миналата година. Първоначално той се смяташе за заплаха за Земята, с вероятност за сблъсък от приблизително 3%. Актуализирани данни, получени от космическия телескоп Джеймс Уеб, обаче показаха, че той не представлява заплаха за нашата планета. На свой ред астероидът има нова цел, според изданието Science.

„През 2025 г. беше открито, че астероид представлява заплаха за Луната: вероятността от сблъсък между YR4 и спътника на Земята през 2024 г. се оценява на повече от четири процента, а времето на потенциалния удар се прогнозира за декември 2032 г.“, се посочва в публикацията.

Защо това е опасно за нас?

Въпреки че разстоянието до Луната е 384 хиляди километра, ударът на астероида ще създаде огромно поле от космически отломки. Според изчисленията на изследователите, потокът от микрометеорити в околоземното пространство може да се увеличи хиляда пъти.

Основните заплахи са следните.

Унищожаване на оборудване. Отломките могат да повредят или унищожат спътници в орбита и оптиката на космически кораби.

Заплаха за хората. Повишената плътност на отломките представлява смъртна опасност за астронавтите на МКС и бъдещите едномесечни мисии.

За да предотвратят катастрофа, учени от НАСА и други институции обмислят два начина на действие, които да бъдат приложени между 2030 и 2032 г.:

Промяна на курса (кинетичен удар). Този метод беше тестван от мисията DART през 2022 г. Специален апарат ще се сблъска с астероида, за да промени траекторията му, така че той да подмине Луната. Обмисля се и „гравитационен трактор“ или йонен лъч.

Унищожение. Ако времето е кратко, астероидите могат да бъдат унищожени с ядрена експлозия или мощна таранна атака. Този метод обаче е рискован: отломките все пак могат да полетят към Земята или Луната.

