Учени: Може ли да се пробие тунел от едната страна на Земята до другата?

Идеята за тунелиране от едната страна на Земята до другата е класически научнофантастичен сюжет. Съвременната наука обаче недвусмислено заявява, че подобен проект е невъзможен поради физически и технически ограничения. Това се посочва в материал от научни изследвания и геофизични наблюдения, пише изданието Live Science.

Тунел в Земята

Най-дълбокото човешко проучване, постигнато някога, е Колският свръхдълбок сондаж в Русия, който достигна 12 263 метра. Там бяха открити наситени с вода скали и метаморфен гранит, противно на очакванията на учените.

Днес Китай започна пробиване на 10-километрова шахта, но дори това е само част от пътуването: континенталната кора е с дебелина до 30 километра, а океанската кора е с дебелина около 7 километра, което допълнително усложнява логистичните предизвикателства.

Прочетете също: Учени: Мистериозен астероид следи Земята от 60 години

Основните пречки са огромното налягане и високата температура. Налягането се увеличава с една атмосфера на всеки три метра. Близо до ядрото на планетата то е толкова високо, че обикновените вещества се превръщат в „атомна супа“. Температурата на външното ядро ​​достига 5200°C, което прави охлаждането на инструменти физически невъзможно.

Слоевете на Земята включват ядро, мантия, земна кора, астеносфера, литосфера, тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и екзосфера.

Ако приемем съществуването на материали, които могат да издържат на слънчевите температури, вътрешното ядро ​​на Земята – масивна, твърда сфера от никел и желязо, би било следващото препятствие. В центъра му всеки обект би бил безтегловност и след преминаване на точката центърът на тежестта би започнал да се „дърпа“ в обратна посока. Учените са категорични: тунел през Земята е невъзможен не поради технически ограничения или финансиране, а поради фундаменталните свойства на материята и законите на физиката.

Прочетете също: Какво би се случило, ако Земята спре да се върти дори за миг?

Междувременно учените направиха интересно откритие за аромата на Космоса, въпреки че на теория той е почти перфектен вакуум, без въздух, който да пренася миризми. Астронавтите, завръщащи се от космоса, обаче редовно съобщават за отчетливи аромати. Чрез изучаване на химичния състав на небесните тела, учените правят обосновани предположения за потенциалните миризми на планети, комети и луни.

Изучаването на космическите аромати предоставя безценна информация за химията на Вселената. Всеки аромат се образува от специфична молекула и идентифицирането им позволява по-задълбочено разбиране на структурата на планетите, спътниците и междузвездните газове, както и на механизмите на образуване на звезди и планетарни системи. Например, серните съединения могат да показват вулканична активност, докато въглеводородите могат да показват процеси, важни за формирането на градивните елементи на живота.

НАСА откри мистериозен феномен над Земята: Има ли заплаха?