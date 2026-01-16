Какво би се случило, ако Земята спре да се върти дори за миг?

Земята се върти около оста си с колосална скорост – приблизително 1600 км/ч на екватора. Това е непрекъснат процес, от който зависи съществуването на живота. Дори моментно спиране на въртенето на планетата би причинило широко разрушение и фундаментални промени. Това съобщи изданието Wion.

Какво ще се случи, ако Земята спре да се върти?

Експертите обясняват, че ако планетата внезапно спре, всичко, което не е свързано с повърхността, ще претърпи мигновено забавяне. Сградите биха могли да се срутят, а предмети и структури биха могли да бъдат откъснати от позициите си и изместени на изток с опустошителна сила. Освободената енергия би причинила глобални катастрофи.

Преразпределението на океаните би било не по-малко заплашително. В момента въртенето образува екваториален „пояс“, задържащ водите близо до екватора. Ако тази сила изчезне, моретата и океаните биха започнали да се движат към полюсите. Това би довело до наводняване на огромни територии и едновременно с това би оголило части от континентите.

Спирането на въртенето неизбежно би нарушило климатичния баланс. Денят и нощта биха спрели да се редуват, като едното полукълбо би било постоянно изложено на слънчева светлина, а другото - в тъмнина. Този дисбаланс би причинил екстремни температурни колебания, правейки голяма част от планетата необитаема.

Геоложките последици също биха били сериозни. Тектоничните напрежения биха причинили земетресения, вулканични изригвания и мащабни промени в земната кора.

Друга опасност е загубата на магнитното поле на Земята. Именно въртенето създава динамо ефекта, който формира защитния магнитен щит. Ако този щит изчезне, повърхността ще остане беззащитна срещу слънчевата и космическата радиация, заплашвайки всички форми на живот.

По този начин, дори моментно спиране на въртенето би имало опустошителни и дълготрайни последици: от разрушаване на инфраструктурата и промени в бреговите линии до екологични кризи и радиационни заплахи.

Като напомняне, противно на прогнозите за продължителен период на слънчев покой, новите данни принуждават астрономите да преосмислят разбирането си за поведението на Слънцето. От 2008 г. насам учените регистрират постоянно и неочаквано увеличение на слънчевата активност, което е извън известните 11-годишни цикли.

