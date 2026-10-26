Учени откриха къде магнитните бури могат да бъдат най-непредсказуеми

Изследователи от университета в Оулу (Финландия) са открили защо слънчевият вятър на някои места по земното кълбо може да доведе до по-непредсказуеми магнитни бури.

Къде магнитните бури могат да бъдат най-непредсказуеми?

Магнитното поле на Земята действа като щит срещу частици, изхвърляни от Слънцето. Този щит обаче не е напълно затворен и взаимодействията между магнитосферата и слънчевия вятър се случват на неговите граници. По-конкретно, потокът от частици от звездата причинява флуктуации в магнитното поле, които във физиката се наричат ​​вълни на Келвин-Хелмхолц. Такива вълни се появяват например и в река, когато водата се сблъсква с препятствие и го заобикаля.

Физиците се чудили защо тези вълни се държат асиметрично. Причината за тази неравномерност се оказала, че магнитното поле на слънчевия вятър влияе неравномерно на магнитното поле на Земята от всички страни.

Асиметрията на границата на магнитосферата е била наблюдавана и преди, но е оставала неуловима. Сега е демонстрирано как се формира. Най-силната вълнова активност се наблюдава през зимата в северната част на магнитосферата. Освен това, пикът на вълните се измества към сутрешната или вечерната страна, в зависимост от посоката на магнитното поле на слънчевия вятър.

Проучването ще помогне за усъвършенстване на моделите за прогнозиране на космическото време. Резултатите от него са публикувани в списанието Geophysical Research Letters.

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Наскоро учени отправи предупреждение за възникването на възможна аномалия с магнитното поле.

Магнитното поле на Земята, създадено от движението на метал във външното ядро ​​на нашата планета, действа като щит, който ни предпазва от вредната слънчева радиация и опасните космически лъчи. Преди 41 000 години магнитното поле на Земята отслабва значително и остава такова в продължение на векове, пише списание Discover.

Преди 41 000 години магнитното поле на Земята отслабва с 95%, феномен, известен сега като събитието Лашамп. Значителното отслабване на магнитния щит прави Земята много по-уязвима към вредната слънчева радиация и космически лъчи. Анализът на ледени ядра и седименти от океанското дъно показва, че нивата на химикали, свързани с космическите лъчи, са се удвоили.

По време на това събитие магнитните полюси са се обърнали и е било възможно полярните сияния да се наблюдават дори на екватора. Целият процес на отслабване и възстановяване на магнитното поле продължил около 1000–2000 години.

Някои учени смятат, че събитието Лашамп е довело до климатични промени в различни части на планетата. Тези климатични промени може да са причинили изчезването на древната мегафауна, както и на неандерталците.

Учените отбелязват, че в момента няма доказателства, че магнитното поле на Земята ще отслабне драстично в близко бъдеще, въпреки че това може да се случи в бъдеще. Но дори ако магнитното поле на Земята отслабне, например, утре, ще мине много време, преди хората да усетят последиците от това събитие - до 1000 години.