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Половината ГЕРБ отиде при Гюров, а четвърт — при Йотова: Какво показва екзитполът на "Тренд"

26 октомври 2026, 10:45 часа 1012 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж БГНЕС
Половината ГЕРБ отиде при Гюров, а четвърт — при Йотова: Какво показва екзитполът на "Тренд"

Андрей Гюров привлича почти половината от гласувалите за ГЕРБ-СДС на парламентарните избори - 47,6%, докато Илияна Йотова взема близо една четвърт от техния електорат - или 22,9%. Това показват данните от екзитпола на социологическа агенция "Тренд" за социално-демографска картина на президентските избори. От тях се вижда и че Йотова задържа 71,2% от подкрепата за „Прогресивна България“ и 76,9% от БСП – Обединена левица, докато Гюров консолидира плътно 86,2% от гласовете на ПП-ДБ и привлича 12,3% от избирателите на „Прогресивна България“.

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Извън партийните преливания, битката между двамата водещи кандидати за президентския пост се очертава като пряко отражение на три фундаментални разделителни линии в българското общество - възраст, населено място и образование.

Младите за Гюров, възрастните за Йотова

Социологията показва съществена поколенческа пропаст между поддръжниците на двамата основни кандидати.

Във възрастовата група от 18 до 29 години Андрей Гюров е категоричен лидер с 42,5% срещу 27,1% за Илияна Йотова. Подобна е картината и сред хората между 30 и 39 години, където Гюров събира 40,5%, а Йотова – 27,8%. При избирателите от 40 до 49 години подкрепата за двамата практически се изравнява – 34% за Йотова и 34,1% за Гюров. С напредването на възрастта обаче съотношението се обръща категорично в полза на Йотова, като сред хората над 70 години тя получава 56,8% срещу 22,2% за Гюров.

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Показателно е, че над 40% от всички гласували за Йотова са на възраст над 60 години, докато при Гюров този дял е едва 22,6%. В същото време повече от една трета (36,1%) от електората на Гюров е под 40 години, докато при Йотова този дял е 21,4%.

София срещу малките населени места

Вторият голям вододел е териториален. Картата на подкрепата показва два напълно различни политически ландшафта. Андрей Гюров печели категорично столицата с повече от двойна преднина, като близо една трета (31,8%) от целия му вот идва от София (при едва 12,2% за Йотова). В областните градове Йотова има лек превес с 34,8% срещу 30,8% за опонента си. В малките градове и селата обаче нейното превъзходство е безапелационно — 45,8% от нейния електорален потенциал се намира в провинцията, докато при Гюров този дял е 26%.

Образователен профил на избирателя

Образователният статус затвърждава профилирането на двата електората. Сред избирателите с висше образование Андрей Гюров води с 39% срещу 31,7% за Илияна Йотова. При хората със средно образование съотношението е обратното – 41,3% подкрепят Йотова, а 24,7% Гюров. В крайна сметка близо две трети (65,5%) от гласувалите за Гюров са с висше образование, докато при Йотова този дял е 47,1%.

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Феноменът Костадин Костадинов

На този фон електоратът на Костадин Костадинов показва съвсем различен профил, без изразени крайности по отношение на образованието: 54,4% от избирателите му са с висше или полувисше образование, а 42,5% – със средно. Подкрепата му е най-силно концентрирана в активната средна възраст — близо две трети (65,9%) от гласоподавателите му са между 40 и 69 години.

Твърди ядра срещу мобилизация в последната минута

Данните на „Тренд“ разкриват и различната психология на гласуване. Илияна Йотова влиза на изборите с готов, твърд електорат – две трети (66,3%) от нейните поддръжници са взели решение още преди началото на кампанията. При Андрей Гюров този дял е 53,1%, като за сметка на това над една четвърт (25,4%) са решили да го подкрепят в хода на самата кампания. Общо за страната 55,7% от гласувалите са имали решение преди кампанията, докато близо 20% от всички избиратели са направили своя избор в последните дни или непосредствено пред урните.

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Какво очертава балотажът?

Данните от първия тур поставят двамата претенденти пред коренно различни задачи за втори тур. Битката в неделя ще се реши от това кой ще успее да прекрачи границите на собствения си демографски профил — дали Гюров ще пробие извън столицата и сред по-възрастните, или Йотова ще успее да уплътни потенциала си в големите градове и сред младите реформаторски среди.

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Илияна Йотова електорални нагласи Андрей Гюров президентски избори 2026
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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