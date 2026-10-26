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Кристиан Вигенин: Развитието на Изкуствения интелект изисква ясни правила в защита на правата на гражданите

26 октомври 2026, 12:00 часа 1276 прочитания 0 коментара
Снимка: Прогресивен алианс на социалистите и демократите
Кристиан Вигенин: Развитието на Изкуствения интелект изисква ясни правила в защита на правата на гражданите

„Гражданите се нуждаят от по-силна защита на личната си информация, а не от нови привилегии за компаниите, които се стремят да получат неограничен достъп до нея“, заяви евродепутатът Кристиан Вигенин по време на пленарен дебат в Страсбург на тема „Укрепване на глобалното управление на изкуствения интелект“.

Като докладчик на Групата на социалистите и демократите по „Омнибус за изкуствения интелект“ Кристиан Вигенин подчерта, че опростяването на правилата не трябва да се превръща в дерегулация. Новите правила не бива да бъдат използвани като средство за заобикаляне на гаранциите за правото на личен живот и защитата на личните данни. „Не можем да позволим на тези, които печелят от изкуствения интелект, сами да определят правилата, по които работят.“

Полският евродепутат Аркадиуш Муларчик използва процедурата „синя карта“, за да постави въпрос пред Вигенин за изоставането на Европа от САЩ и Китай и за опасността строгите регулации да затруднят инвестициите. В отговор Вигенин посочи, че регулирането не пречи на развитието на изкуствения интелект. Той даде пример със САЩ, където според него липсата на регулации и начинът, по който се изграждат центровете за данни, създават проблеми за населението и водят до загуба на обществена подкрепа. „Да, ние не бяхме първите и в момента не сме номер едно, но създадохме много всеобхватна и добра регулаторна рамка. Сега е време да я приложим на практика“, заяви Вигенин.

Евродепутатът подчерта, че Европа трябва да защитава своето законодателство и да гарантира ефективното му прилагане. Това изисква и съвместна работа с международните ѝ партньори за установяването на общи стандарти. „Глобалното управление на изкуствения интелект трябва да започне със зачитането на правата на собствените ни граждани. И по този въпрос Европа не може да си позволи да отстъпи.“

В заключение Вигенин изрази увереност, че Европа ще навакса изоставането си: „И мога да ви обещая, че ще видите как Европа ще навакса изоставането си, а останалите ще започнат да следват нашия пример, а не обратното.“

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Прогресивен алианс на социалистите и демократите
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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