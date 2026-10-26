BILLA представя „Обичам“: нова собствена марка продукти в партньорство с български производители

BILLA представя „Обичам“: нова собствена марка, която събира любими български храни и напитки, произведени в партньорство с местни производители. Брандът предлага съвременен прочит на традиционните вкусове, като съчетава познати български рецепти с разнообразие на асортимента и отлично съотношение между цена и качество.

„Обичам“ следва вкусовете и предпочитанията на българските потребители, чието отношение към традиционната храна се потвърждава и от национално представително проучване на Kantar*, проведено по поръчка на BILLA. Според резултатите мнозинството потребители (83%) консумират и до днес любими вкусове от детството, а 75% предпочитат традиционните български вкусове пред по-модерните.

Познатите български вкусове

„Обичам“ включва разнообразие от храни и напитки, сред които яйца и млечни продукти (прясно и кисело мляко, айрян, сирене, кашкавал), месни деликатеси, основни храни и варива, плодови сладка, напитки (боза, плодови сиропи), айвар и други традиционни за българската трапеза продукти. Сред тях специално място заема лютеницата „Обичам“, приготвена от печени чушки и патладжан, домати, слънчогледово масло и подправки. В рецептата няма нишесте или картофено пюре, а на преден план са вкусът на печените зеленчуци и характерният домашен аромат.

Кои са любимите вкусове на българите?

Мястото на лютеницата сред предложенията на „Обичам“ не е случайно. Според проучването на Kantar тя е най-близкият до потребителите традиционен български продукт, посочен от 76% от участниците в изследването. Следват киселото мляко (69%), сиренето (68%) и туршиите (58%). При два сходни продукта над 80% от потребителите предпочитат този с български произход пред вносния.

Отвъд конкретните продукти, изследването откроява и силната емоционална връзка с вкусовете от детството. 83% от анкетираните споделят, че и днес обичат да консумират храни, които свързват с този период от живота си. Именно тази близост между вкуса, спомените и личните предпочитания е в основата на концепцията за „Обичам“.

„Каквото обичаш, както го обичаш“

Името „Обичам“ и слоганът „Каквото обичаш, както го обичаш“ отразяват личното отношение към познатите вкусове и различните начини, по които те присъстват в ежедневието ни. Тази идея намира израз и във визуалната идентичност на марката чрез ярки цветове, съвременен дизайн и опаковки, върху които е обозначен регионът на производство на всеки продукт.

„Да си близо до семейството, корените и традициите си означава да цениш и вкусовете, с които си израснал. Българската кухня е част от нашата идентичност и носи истории, които заслужават да бъдат съхранени и предадени нататък. Именно тази идея стои зад „Обичам“, бранд, който събира любимите ни български вкусове и им дава съвременен прочит. За нас това е и важна стъпка в развитието на собствените марки на BILLA, с която поставяме още по-силен акцент върху партньорството си с българските производители“, коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

Линията „Обичам“ е част от постоянния асортимент на BILLA и е налична в магазините на веригата в цялата страна. Марките „BILLA Градини“ и „Българска ферма“ също ще бъдат интегрирани под марката „Обичам“, като така новият бранд ще предложи още по-богат избор от качествени продукти, вдъхновени от българските вкусове и традиции. Плановете на компанията са до средата на 2027 г. новите продукти на бранда „Обичам“ да бъдат над 100, а делът на собствените марки да достигне 30% от оборота на веригата до 2030 г.

Данните са от национално представително маркетингово проучване, проведено от Kantar по поръчка на BILLA България в периода 1–8 октомври 2026 г. Изследването обхваща 800 респонденти на възраст над 18 години в България. Данните са събрани чрез лични интервюта лице в лице в домовете на участниците с помощта на таблет (TAPI), при използване на случайна клъстерна извадка. Всички цитирани резултати се отнасят до общата извадка (n=800). Източник: Kantar, „Нагласи спрямо традиционния български вкус“, октомври 2026 г.

Пълните резултати от проучването на Kantar ще бъдат представени пред медиите на предстояща среща, посветена на нагласите и предпочитанията на българските потребители към местните продукти.