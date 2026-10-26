100 пъти по-голяма от другите: Учени създадоха най-голямата и най-подробна симулация на ранната Вселена

Учените успяха да създадат най-големия и най-подробен модел на първите 2 милиарда години от съществуването на нашата Вселена. Ето какво откриха и за какво възнамеряват да го използват.

Новият модел на учените за ранната Вселена

Космическият телескоп „Уеб“ предоставя поглед към най-ранните етапи на нашата Вселена в зашеметяващи детайли. За да помогнат на астрономите да интерпретират данните, изследователи от Центъра за астрофизика Харвард-Смитсониън са разработили една от най-големите и подробни симулации на ранната Вселена, наречена Lumina. Новият модел е описан в проучване, публикувано в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Popular Science .

Новият модел на Вселената възпроизвежда взаимодействията на обикновената материя, тъмната материя и радиацията през първите 2 милиарда години от съществуването на Вселената. Това позволява на учените да тестват теории за еволюцията на Космоса след Големия взрив. Чрез сравняване на данни от наблюдения с резултатите от симулациите на Lumina, астрономите могат да разберат колко правилни са техните идеи за фундаменталните закони на Вселената или дали може да се наложи да бъдат преразгледани.

Астрономите изследват Космоса и създават все по-сложни модели, за да обяснят процесите, чрез които се формират звезди, галактики и други космически структури. Такива симулации на Вселената ни позволяват да трансформираме теоретичните модели в подробни прогнози. Ако резултатите от наблюденията съвпадат с прогнозите, тогава доверието в съществуващите теории се засилва. Ако учените открият противоречие, това означава, че нещо трябва да се промени в съществуващите теории.

Симулацията Lumina Universe използва над 15 000 графични процесора на суперкомпютъра Frontier в Националната лаборатория Oak Ridge (САЩ). Учените са моделирали безпрецедентно голяма част от ранната Вселена, като същевременно са запазили нивото на детайлност, необходимо за изучаване на формирането на галактики, звезди и черни дупки. Обемът на пространството, обхванат от тази симулация, е повече от 100 пъти по-голям от предишните симулации. Lumina покрива област от Космоса с диаметър приблизително 1,5 милиарда светлинни години.

Лумина демонстрира как са се образували първите галактики и как са трансформирали огромни газови пространства помежду си през първите 2 милиарда години от съществуването на Вселената.

В бъдещи изследвания този модел ще бъде използван за изучаване на това как газовете се движат между галактиките, как радиацията, произведена след Големия взрив, е повлияла на космическата еволюция и как регионите с интензивно звездообразуване са еволюирали с течение на времето.

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